Кудрин, ты не прав: власти Алтайского края оспаривают рейтинг КГИ, ссылаясь на несуществующие достижения.

08.11.2017

Управляющая Алтайским крае губернаторская команда публично заявила о неприятии недавно опубликованных результатов рейтинга российских регионов КГИ Алексея Кудрина. По результатам предыдущего рейтинга КГИ, Алтайский край был признан самым проблемным из регионов России, в последнем рейтинге он сохранил свои позиции в группе из 12-ти проблемных регионов. Однако, сказать, какое он место занимает там сейчас, пока нет возможности – полные результаты рейтингового исследования пока не опубликованы.

8 ноября РБК сообщило о том, что губернаторские команды четырех регионов публично заявили о неприятии этих результатов. Недовольными оказались губернаторы Курганской, Кировской, Челябинской областей и Алтайского края.

В опубликованном агентством заявлении начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края Андрей Ляпунов, однако, опровергая выводы экспертов Кудрина, оперировал явно недостоверной информацией. «Над бюджетом края не висят долги, поэтому в бюджет этого и следующего года заложен существенный рост социальной поддержки населения," – заявил г-н Ляпунов. Однако, наиболее верифицированный индикатор "социальной поддержки" (массовые социальные выплаты из бюджета края) в действительности на Алтае уже несколько лет не растет. Так, все основные соцвыплаты, касающиеся нескольких сотен тысяч жителей края, и в бюджете 2017 года, и в проекте бюджета 2018 года решением главы региона были заморожены.

Не согласна губернаторская команда и с оценкой протестной активности в крае как высокой.

"В вопросе демонстрации протестной активности населения эксперты фонда, скорее всего, среагировали на количественные статистические показатели подачи заявок на митинги и пикеты, громкие заявления политических активистов в средствах массовой информации. Реально протест в крае не носит массового характера. Это либо одиночные акции, либо вполне современные демократичные формы общественной деятельности, через которые население обращает внимание на те или иные локальные проблемы. Точно так же и в политической сфере. Очень большое количество заявлений и обращений в различные инстанции во время и после выборов по якобы имеющимся нарушениям так и не нашли своего подтверждения", — заявил г-н Ляпунов РБК.

По его мнению, «в регионе нет восприятия ситуации как радужной, но это скорее не показатель роста социального напряжения, а проявление демократических методов обсуждения и преодоления проблемных ситуаций».

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