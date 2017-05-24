Кризис в алтайском строительстве нарастает – итоги апреля.

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Падение объемов работ в строительном комплексе Алтайского края активно нарастает. Об этом свидетельствуют данные за апрель 2017 года, опубликованные терорганом Росстата в этом регионе.
В целом, за 4 месяца физический объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «строительство» в Алтайском крае составил лишь 93,1% к показателям за соответствующий период прошлого года (4,9 млрд рублей в стоимостном отношении). При этом падение в апреле нарастало – месяцем ранее этот индикатор составлял 94,1%. О нарастании кризиса четко свидетельствуют и данные об объеме строительных работ в отдельно взятом апреле - они оставили лишь 64,6% к прошлогодним показателям (тогда как строительные работы в марте составляли 96% к прошлогоднему уровню).
Важным последствием падения объемов в алтайском строительстве станет и влияние этого индикатора на объем инвестиций. Хотя данные по инвестициям в 2017 году на Алтае Росстатом еще не публиковались, с учетом плачевного состояния дающей весьма существенный приток их строительной отрасли позволяет предположить, что падение инвестиционной активности в крае продолжится и в 2017 году.← Назад
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