Криминальные подозрения вновь высказывают в адрес бизнесмена, ставшего мэром Камня-на-оби.

30.03.2018

О новой порции претензии в неэффективности и криминальных подозрений в адрес главы Каменского района (фактически возглавляющего также и город Камень-на-Оби) Федора Найдена сообщил 30 марта глава аппарата действующей в Алтайском крае организации партии СР Владислав Вакаев.

29 марта Каменский горсовет отказался принять отчет г-на Найдена о работе. Депутаты вменяли в вину ставшему главой города бизнесмену многочисленные факты нарушений и злоупотреблений.

"Основные претензии: кадровая чехарда – в администрации сих пор не сформирована дееспособная команда; прохождение отопительного сезона в режиме ЧС и уголовное дело в отношении сотрудника, отвечавшего за ЖКХ; банкротство МУП «Благоустройство» в интересах группы лиц, близких к семье главы и т.д. Итогом обсуждения стало решение «завернуть» отчет", - рассказывает Вакаев со слов участвовавшего в сессии своего однопартийца, депутата краевого Заксобрания Василия Железовского.

Глава объединившего проблемный город и сельский район Каменского района Найден, уже руководил Камнем-на-Оби в 2004-2008 гг. Тогда он получил известность в связи с криминальным скандалом – Найден был осужден за мошенничество (однако, сумел при этом сохранить пост мэра). Спустя несколько лет криминальный бизнесмен был вновь выдвинут на политическую арену – в 2016 году алтайские эсеры, попытались с его помощью установить политический контроль над одним из наиболее депрессивных алтайских городов. Однако, губернаторская команда тогда сумела переманить сомнительного союзника на свою сторону, и в январе 2017 г. он возглавил объединенный муниципалитет – Каменский район.

Впрочем, новый кризис в Камне-на-Оби, долго ожидать не пришлось: на сессии горсовета 29 марта Найдена жестко критиковали и отказались принять его отчет и депутаты от СР, и единороссы, и беспартийные.

"Похоже, в Камне-на-Оби начался очередной виток политического кризиса... Как говорится, от любви до ненависти один шаг", - иронизирует в этой связи г-н Вакаев.

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