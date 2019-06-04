Кремлевские правозащитники предложили губернатору Томенко создать при нем совет по правам человека. По примеру Путина.

04.06.2019

Пребывающая на Алтае с визитом группа членов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Путине заявила о необходимости создать в Алтайском крае аналогичный институт. Это заявление прозвучало в ходе состоявшейся 4 июня встречи кремлевских правозащитников с губернатором Алткрая Виктором Томенко.

Председатель СПЧ Михаил Федотов обосновал необходимость для власти края этого нового подразделения тем, что оно может быть использовано ею для эффективного купирования общественных конфликтов от разрастания.

"Давайте подумаем, может быть, есть смысл в регионе по примеру других регионов создать совет по правам человека, который бы занимался быстрым реагированием на возникающие конфликты, чтобы они не разрастались", - цитирует обращение Федотова к Томенко ТАСС.

В качестве примера Федотов привел Краснодарский край, при губернаторе которого уже функционирует такой совет. Возглавляет его советник главы этого региона, а члены совета назначаются туда губернатором. "В Краснодарском крае, если возникает проблема, связанная с субъектом, я звоню не губернатору, а главе регионального СПЧ", - резюмировал Федотов.

О реакции на предложение со стороны алтайского губернатора пока ничего не известно – традиционно оперативно освещающая все его действия пресс-служба краевого правительства пока ничего не сообщает даже просто о факте проведенной встречи.

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