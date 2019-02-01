КПРФ приобрела офисный комплекс в одном из бизнес-центров Барнаула.

01.02.2019

О том, что новая резиденция Алтайского крайкома КПРФ в одном из бизнес-центров Барнаула является приобретенной этой партией на правах собственности, сообщила региональный лидер этой партии Мария Прусакова в интервью телеканалу Катунь-24.

Полная юридическая схема по изменению собственности на офисный комплекс не оглашена. Вероятно, тут за ней могут стоять достаточно сложные хозяйственные и юридические операции, требовавшие профессиональных консультаций.

Тем не менее, на сегодня КПРФ – единственная из политпартий в Алтайском крае, заявляющая о том, что она располагает не арендованными, а принадлежащими ей собственными офисными помещениями.

Данные о том, что эта партия покинула "старый" офис КПРФ (на ул. Папанинцев в Барнауле) появились еще в конце 2018 г. Ранее также сообщалось о том, что он принадлежит этой партии на правах собственности: звучали заявления о том, что эти помещения и служебная квартира в этом же престижном новом доме были приобретены и переданы КПРФ в Алтайском крае ее тогдашним представителем в Госдуме РФ - предпринимателем из Екатеринбурга Алексеем Багаряковым.

Однако, после прихода Прусаковой в 2016 г. на пост персека крайкома КПРФ "служебная квартира" неожиданно оказалась в личной собственности ее предшественника на этом посту – потерявшего пост в ходе конфликта с окружением Зюганова экс-депутата Госдумы Сергея Юрченко. Эта операция вызвала тогда публичный скандал, однако, каких-то внятных объяснений происшедшему со стороны нового собственника недвижимости не прозвучало и формально-юридическая сторона сомнительной сделки осталась непроясненной.

Нет также ясности и с тем, на каких условиях финансируемая преимущественно из федерального бюджета краевая организация КПРФ спустя два года рассталась с декларируемым как принадлежавшее ей на правах собственности дорогостоящим офисным помещением на Папанинцев.

Новый же офисный комплекс в центре Барнауле (на улице Деповской), включающий в себя, по словам Прусаковой, помимо кабинетов, также и зал для публичных мероприятий (на 120-140 мест), приобретен на сей раз центральным руководством КПРФ. Г-жа Прусакова связала это решение руководства КПРФ с личной позицией Геннадия Зюганова и его оценкой деятельности региональной организации КПРФ. "По его решению было приобретено для нас новое помещение", - заявила г-жа Прусакова.

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