Корчагин передал в Кремль петицию с просьбой убрать в отставку Карлина.

28.04.2017

27 апреля гражданский активист из Бийска Евгений Корчагин зарегистрировал в приемной администрации президента России петицию с просьбой отправить в отставку губернатора Алтайского края Александра Карлина. В этот же день он провел у дверей резиденции федерального правительства одиночный пикет с плакатом о бедственном положении проблемного сибирского региона – Кочагин подчеркнул, что такое решение было вызвано тем, что в этот день там с докладом "о позитивной динамике развития сельского хозяйства" выступал г-н Карлин .

Алтайские СМИ сообщают, что Корчагин вновь посетил столицу, подобно герою Михаила Евдокимова, на желтом Запорожце (сам активист заявляет об авиаперелете). Первый его визит туда состоялся в прошлом году – активист намеревался встретиться с Путиным, однако не преуспел (впрочем, тогда он был вполне благожелательно принят в АП).

Под переданной сейчас в кремлевскую приемную петицией стоит 350 подписей, заявил Корчагин. Он также сообщил, что дополнительно передал в Кремль резолюцию прошедшего в Бийске 25 марта митинга, с требованием отставки Карлина, которая подписана 1800 жителями края.

Ответ представителей Кремля должен быть получен в течение 30 дней, резюмировал активист.

На фото: митинг 25 марта в Бийске.

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