Карлина и Бердникова назвали среди губернаторов-отставников новой волны.

28.02.2017

Главы "двух Алтаев" были названы среди губернаторов, которые могут стать жертвой новой волны отставок глав регионов в ближайшие полтора года. Об этом пишет 28 февраля газета Коммерсант, комментируя публикацию доклада политконсультанта Валентина Бианки ("Бианки и партнеры"). Посвященный реконструкции причин губернаторских отставок доклад связывает их прежде всего с возрастом отставников (в среднем 64 года – против 43-летнего возраста преемников), и низким уровнем голосования за ЕР на последних думских выборах (в среднем на 10% ниже общероссийского).

Авторы доклада в этой связи прогнозируют в течение 2017-2018 годов отставки в 24 регионах: это Республика Алтай, Алтайский край, Нижегородская, Новосибирская, Архангельская, Орловская, Астраханская, Псковская, Белгородская, Саратовская, Волгоградская, Ивановская, Мурманская, Свердловская, Магаданская, Липецкая, Курская, Ульяновская области, Дагестан, Удмуртия, Якутия, Марий-Эл, Хакасия, Мордовия. Господин Бианки полагает, что из глав этих регионов в течение полутора лет "оставят свои посты около 18-20".

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