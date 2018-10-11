Капура и Дайбов ушли из правительства Алткрая после скандала с домами престарелых.

11.10.2018

Зампредседателя правительства Алтайского края Надежда Капура и министр труда и социальной защиты края Михаил Дайбов 11 октября по собственному желанию ушли с занимаемых должностей, сообщает официальный сайт этого региона. Оба члена правительства имели статус временно исполняющих свои обязанности.

Поданные ими заявления подписал губернатор Виктор Томенко, назначивших одному из отставников преемника.

Временное исполнение обязанностей министра труда и соцзащиты края возложено на Наталью Оськину (до этого работала врио замминистра в этом же ведомстве)

Должность, занимаемая Капурой, пока остается вакантной.

Вопрос о причинах отставок в официальном сообщении никак не комментируется.

Накануне губернаторская пресс-служба по неофициальным каналам активно распространяла сообщения и комментарии о том, что на прошедшем 10 октября в краевом правительстве экстренном совещании губернатор якобы возложил на парочку сегодняшних отставников ответственность за вызвавшее массовое негодование на Алтае подготовленное ими и подписанное 5 октября Томенко постановление о закрытии 11 домов престарелых.

Однако, официальных сообщений о содержании совещания так и не появилось, а его закрытый характер (если оно проходило вообще) не позволяет оценить ни степень, ни даже сам факт реальности претензий к отставникам.

Во всяком случае, и сегодня при оформлении их отставки никаких претензий ни к Капуре, ни к Дайбову озвучено также не было.

Практика ухода проштрафившихся членов кабинета без придания публичного статуса претензиям в их адрес стала обычной для правительства Алтайского края в годы правления здесь губернатора Александра Карлина. Хотя большая группа членов его кабинета покинула свои кресла из-за открытых против них уголовных дел, при отсутствии таких претензий нынешний представитель г-на Томенко в Совфеде всегда жестко настаивал на том, чтобы провинившийся чиновник покидал свой кабинет без того, чтобы информация о его провинностях стала достоянием общественности. Часто впоследствии это позволяло таким людям вновь начинать публичную карьеру.

В качестве примера здесь можно привести судьбу некогда возглавлявшего нынешний краевой Минздрав Валерия Елыкомова. Вынужденный покинуть этот пост после приведшей к жертвам трагедии в Ключевском роддоме (в крае ходили слухи о том, что его ведомство пыталось скрыть ее – в том числе и от губернатора), спустя некоторое время он был назначен руководителем крупнейшего на Алтае медицинского комплекса. А затем Елыкомов стал депутатом Госдумы от Единой России и сейчас поясняет нам о благодетельности повышения пенсионного возраста, поскольку кремлевскому режиму сегодня не хватает денег на военные и силовые программы.

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