Кандидат в губернаторы Крылов: с Платуновым знаком, но бандитом не был.

|<<
|Август 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Участник кампании выборов губернатора Алтайского края Андрей Крылов 31 августа прокомментировал высказываемы ев его адрес подозрения в участии в прошлом в криминальной деятельности. Заявление на эту тему предприниматель сделал в ходе пресс-конференции, на которой в его поддержку выступили участвовавший несколько месяцев назад в кампании по выборам президента РФ Максим Суртайкин, его представитель в Алтайском крае Сергей Матасов, а также оставшийся анонимным мужчина, представленный как лидере краевой ячейки "Союза добровольцев Донбасса".
Коротко вспомнив том, что занимался политикой в финале советского периода, Крылов подчеркнул, что до 2017 г. был далек от этих вопросов. В ходе мероприятия он также пытался демонстрировать наличие у него левых, радикально коммунистических взглядов. "Мне позиция левая, коммунистическая, близка с самого детства", – заявил Крылов, вспомнив при этом свое былое членство в КПСС.
Предельно комплиментарен политик был и к своим новым союзникам из нелегального "Союза добровольцев Донбасса". Отметив, что у этих людей "глаза немного потухшие, не боевые", он подчеркнул, что в Алтайском крае былые участники военных действий на востоке Украины "200 человек могут выставить".
Андрей Крылов признал, что был хорошо знаком с Евгением Платуновым (ныне – пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ), учился с ним в школе, а в 90- вместе "работал". Однако, свое участие в эпизоде нападения на Платунова банды рэкетиров он отрицал. Заявив, что в те годы он сам платил бандитам - "в какой группировке я мог состоять?", Крылов резюмировал призывом "Пусть пишет заявление в полицию!"
Мы запросили Евгения Платунова о подробных обстоятельствах упомянутого им в высказывании, распространенном в соцсетях и на интернет-форумах, о нападении бандитов, к которому, по его словам, был причастен кандидат в губернаторы (а также о том, намерен ли он передать свое заявление силовикам – для того, чтобы проведенное расследование внесло ясность в этот инцидент).
← Назад
Elements not found