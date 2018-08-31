Кандидат в губернаторы Крылов: с Платуновым знаком, но бандитом не был.

31.08.2018

Участник кампании выборов губернатора Алтайского края Андрей Крылов 31 августа прокомментировал высказываемы ев его адрес подозрения в участии в прошлом в криминальной деятельности. Заявление на эту тему предприниматель сделал в ходе пресс-конференции, на которой в его поддержку выступили участвовавший несколько месяцев назад в кампании по выборам президента РФ Максим Суртайкин, его представитель в Алтайском крае Сергей Матасов, а также оставшийся анонимным мужчина, представленный как лидере краевой ячейки "Союза добровольцев Донбасса".

Коротко вспомнив том, что занимался политикой в финале советского периода, Крылов подчеркнул, что до 2017 г. был далек от этих вопросов. В ходе мероприятия он также пытался демонстрировать наличие у него левых, радикально коммунистических взглядов. "Мне позиция левая, коммунистическая, близка с самого детства", – заявил Крылов, вспомнив при этом свое былое членство в КПСС.

Предельно комплиментарен политик был и к своим новым союзникам из нелегального "Союза добровольцев Донбасса". Отметив, что у этих людей "глаза немного потухшие, не боевые", он подчеркнул, что в Алтайском крае былые участники военных действий на востоке Украины "200 человек могут выставить".

Андрей Крылов признал, что был хорошо знаком с Евгением Платуновым (ныне – пресс-секретарь Алтайского крайкома КПРФ), учился с ним в школе, а в 90- вместе "работал". Однако, свое участие в эпизоде нападения на Платунова банды рэкетиров он отрицал. Заявив, что в те годы он сам платил бандитам - "в какой группировке я мог состоять?", Крылов резюмировал призывом "Пусть пишет заявление в полицию!"

Мы запросили Евгения Платунова о подробных обстоятельствах упомянутого им в высказывании, распространенном в соцсетях и на интернет-форумах, о нападении бандитов, к которому, по его словам, был причастен кандидат в губернаторы (а также о том, намерен ли он передать свое заявление силовикам – для того, чтобы проведенное расследование внесло ясность в этот инцидент).

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