Кампания против Карлина в московских СМИ расширяется.

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В столичных СМИ в январе вновь активно ведется кампания против губернатора Алтайского края Александра Карлина. В ней преимущественно задействованы те же медийные ресурсы, что и в прошлом году. Новая серия кампании началась 9 января публикацией в газете Версия, а затем продолжилась статьей в издании The Moscow Post. 10 января публикации с критикой Карлина опубликовали также Росбалт и ИА Руспрес.
Характерной особенностью кампании является традиционно низкое качество подготовленных ее организаторами текстов – практически во всех публикациях муссируется одна и та же исходная текстовая версия, выполненная пиарщиками на основе мониторинга последних интернет-публикаций о ситуации на Алтае и изобилующая фактическими ошибками.
Хотя жесткая критика управляющей Алтайским крае команды сейчас активно ведется местными сообществами и дает обильную пищу для столь же критических публикаций, заказчики и исполнители кампании при этом предельно далеки от проблем описываемого региона: взятые ими темы обычно не выглядят здесь важными, выводы и обличительных пафос сомнительны, а привлеченные эксперты малоизвестны или неавторитетны.
Обеспокоенная кампанией команда Карлина в прошлом году неофициально выдвигала различные версии того, кто может являться заказчиком кампании в столичных СМИ против их патрона. В частности, координатором кампании назывался специализирующийся на черном пиаре Руспрес. Однако, каких-либо подтверждений этим предположениям до сих пор не нашлось.
В ноябре-декабре 2016 г. к этой кампании присоединились издаваемые в Алтайском крае медиа группы Эвалар. По словам пиарщиков Карлина, поводом для обиды бизнесменов на губернатора стал отказ удовлетворить их амбиции на бюджетные средства для развития бизнеса на полмилиларда рублей. Однако, в финале года Карлин провел закрытую встречу с представителем Эвалара, после чего кампания против него столь же срочно была в этих СМИ свернута.← Назад
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