Как вы посмели! Израильский сайт издевается над алтайским губернатором, сравнившим Яровое с курортами Мертвого моря.

21.12.2017

20 декабря израильский сайт Детали. Публикует материал "Смогут ли Алтайские озера конкурировать с Мертвым морем". Поводом для публикации стало распространенное российскими СМИ заявление губернатора Алтайского края Александра Карлина о том, что курорты руководимого им Алтайского края якобы "уже конкурируют с Мертвым морем".

Израильский сайт обратился к алтайскому губернатору с вопросами, предлагающими пояснить это заявление. Г-н Карлин в ответе редакции пояснил, что он имел в виду прежде всего курортные ресурсы алтайского степного соленого озера Большое Яровое. "Озеро знаменито своей минерализованной водой и лечебными иловыми грязями. Именно поэтому его сравнивают с израильским Мертвым морем", - цитирует сайт высказывание главы сибирской территории.

Отдаленная сотнями километров от крупных сибирских городов курортная зона на расположенном в центре алтайских степей озере Большое Яровое длительное время относилась к развивающимся по остаточному принципу. Даже сейчас она не располагает современными санаториями – вынужденные длительное (до 10-12 часов) добираться туда автотранспортом туристы должны пользоваться услугами обладающими минимальным набором удобств двух небольших старых "советских" санаториев, мини-гостиницами и сдаваемым местными жителями жильем. При этом приход стратегических инвесторов (в частности, из Кузбасса) в претендующий на статус города-курорта Яровое долго активно сдерживался контролирующими низовую местную туриндустрию организованными криминальными структурами, до последнего времени контролировавшими там также и городские власти.

К проблемам куротной площадки относится также и расположившийся прямо возле берега озера занимавшийся производством препаратов высокой степени токсичности проблемный химкомбинат.

В этой связи потенциал знаменитого сибирского озера, хотя и сравним по объективными показателям с курортами Мертвого моря, в реальности весьма далек от состояния конкуренции с кем-либо.

Тем не менее, посвященный этому вопросу материал израильского сайта выдержан в нескрываемо раздраженном стиле.

Редакция сайта также поинтересовалась у главы Алтая, каким образом он намерен при развитии туризма "обойти санкции" (в действительности, последовательно избегающих прямого затрагивания туризма). "Допустим, гипотетически, вам удается воплотить мечту и Алтай станет курортом международного класса. А как быть с санкциями? Вы рассчитываете их каким-то образом обойти?", - вопрошает редакция сайта. В ответ на это Карлин заметил, что по их данным, численность туристов-иностранцев в общем турпотоке на Алтай составляет не более 4%, при этом большая часть их – выходцы из стран СНГ.

Сайт также попытался узнать у Карлина - бывал ли он в Израиле, купался ли в Мертвом море, или сравнение с ним было сугубо теоретическим. Однако губернатор не счел нужным ответить на вопрос.

Автор материала также сообщает о том, что он также безуспешно попытался получить у алтайского губернатора ответы на вопросы политического плана, в частности о вероятности его отставки.

На фото: город Яровое расположился на берегу соленого озера.

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