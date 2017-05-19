К скандальному строительству перинатального центра в Барнауле причастен мурманский экс-губернатор Евдокимов.

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К сопровождающемуся чередой скандалов строительству Перинатального центра в Барнауле причастен бывший (в 1196-2009 гг.) губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов.
17 мая издание Собеседник в этой связи цитирует сделанное ранее экс-губернатором заявление: «Я занимаюсь интересным делом, связанным со строительством медицинских объектов, поставками оборудования для них, с развитием в России и за её пределами гемодиализных центров. Мы проектируем крупный перинатальный центр в Алтайском крае, строим онкологический центр в Ингушетии, перинатальный центр и родильный дом в Магаданской области, работаем в Приднестровье и Молдавии, сейчас заходим в ряд стран Африки».
Конкретные позиции участия нашедшего себя в около медицинском бизнесе бывшего губернатора в строительстве перинатального центра ДАР на сегодня неизвестны.
Перинатальный центр был принят губернаторской командой в Алтайском крае в эксплуатацию в конце 2016 года в недостроенном состоянии и начал близкую к полноценной работу лишь несколько недель назад.
Команда алтайского губернатор Александра Карлина все эти месяцы активно защищала строившие проблемный центр бизнес-структуры, среди бенефициаров которых, как выясняется теперь, могли оказаться довольно неожиданные для Алтая личности.
В настоящее время в рамках достройки центра начато проведение конкурса с объемом работ около полумиллиарда рублей.← Назад
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