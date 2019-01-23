Инвестиции в Алткрае по итогам 2018 г. выросли – но сильно меньше ожидаемого.

23.01.2019

Бравурные прогнозы существенного роста инвестиций в Алтайском крае по итогам 2018 года, которые еще недавно озвучивало региональное правительство, не оправдались. Официальные данные по этому показателю Росстат еще не озвучил, однако, оперативные данные губернаторской команды показывают, что если рост инвестиций и имел место, он лишь ненамного превышал инфляционный фон и оказался существенно ниже ожидаемого.

О том , что объем инвестиций в основной капитал в Алтайском крае по итогам 2018 г. по оперативным данным, составил 6%, сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление зампредседателя правительства региона Павла Дитятева, сделанное 23 января на совещании с главами районов.

В 2017 году эти вложения в крае составили 84,2 млрд рублей. А по итогам 2018 г. объем инвестиций увеличился лишь до 89 млрд рублей.

Таким образом, названная г-ном Дитятевым цифра в 6% (а точнее, в 5,7%) роста инвестиций приведена без учета инфляции ( в т.н. "действующих ценах"). А корректная для статотчетов по этому показателю цифра роста инвестиций (в т.н. "сопоставимых ценах") будет, таким образом, еще существенно ниже – примерно лишь в 1,7% .

Окончательные цифры, впрочем, будут ясны здесь лишь после публикации их Росстатом.

Однако, уже сегодня ясно, что рост инвестиций в Алтайском крае оказался существенно ниже ожидаемого. Так, во внесенном 22 октября 2018 г. правительством края в Заксобрание региона документе "Основные показатели прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2011 года", финансовый объем инвестиций в 2018 году оценивался губернаторским кабинетом существенно выше – в 92,3 млрд рублей. И ожидаемый рост этого показателя в действующих ценах команда Томенко оценивала тогда существенно выше - в 9,6% (или в 6% в сопоставимых ценах).

В финале, реальные инвестиционные итоги 2018 года выглядят весьма печально.

Рост инвестиций в Алтайском крае прекратился с началом кризиса – с 2013 года. В 2014 г. они все же выросли (с 94,6 до 99,7 млрд рублей), но этот рост был нивелирован инфляцией. А далее два года пошло обвальное падение этого показателя: 2015 г. – 78,5 млрд рублей, 2016 г. – 75,3 млрд рублей.

Затем инвестиции вновь стали расти, однако потенциал этого восстановительного роста оказался невелик и со временем стал затухать: 2017 г. – 84,2 млрд руб. , 2018 г. – 89 млрд руб.

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