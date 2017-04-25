И примкнувший к ним Амител: власти Алтайского края ведут пиар-кампанию, убеждая в полной готовности ДАРа.

25.04.2017

25 апреля пиар-ведомство губернатора Алтайского края провело в контролируемом им медиа-секторе экспресс-кампанию, призванную убедить жителей региона в несостоятельности претензий по недоделкам, выявившимся после пафосной сдачи в эксплуатацию перинатального центра ДАР в Барнауле. Поводом для этого стало опубликованное накануне федеральным Росздравнадзором сообщение об итогах проведенной им 22 апреля экспресс-проверки ДАРа. По-прежнему скрывая результаты проведенных ранее проверок, контрольное ведомство заявило, что по состоянию на 22 апреля в ДАРе завершены строительные работы везде, кроме актового зала.

Оставляющее без ответа основные обсуждавшиеся последние месяцы алтайской общественностью вопросы вокруг ДАРа, заявление было тут же взято за основу пропагандистской кампании пиар-ведомством губернатора Алтайского края. В этой связи ряд директивно зависимых от властей алтайских СМИ опубликовали типовой текст, начинавшийся с характерной фразы "Росздравнадзор поставил точку в вопросе готовности Алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР» (КГБУЗ «АККПЦ) в Барнауле". Например, такой материал был опубликован официальным органом краевых властей – газетой Алтайская правда.

Любопытно, что эту разработку губернаторских пиарщиков опубликовал и популярный сайт Амител, традиционно не воспринимаемый как входящий в группу медиа, директивно управляемых "Голубым домом": материал этого агентства начинается с дословно воспроизведенной разработки губернаторских пиарщиков, опубликованной в аналогичной редакции одновременно, например, Алтайской правдой.

Отчасти это может быть объяснено циркулирующими в медиа-среде разговорами о том, что популярный сайт, где с давних времен существовала формальная 10-процентная доля, принадлежавшая краевым властям (инсайдеры говорят о том, что сейчас она выросла почти до 40%), в последние недели был взят ими под гораздо более плотный оперативный контроль. Причиной этого называют то, что оказавшийся в последние месяцы в подвешенном состоянии медиа-проект мог окончательно пойти "под власть" в поисках критически необходимого нового источника внешнего финансирования, закрывающего текущие расходы проекта.

Решать проблему, по-видимому, предполагается на путях экономии расходов и получении новых выплат от властей (или зависимых от них структур).

Именно с этим в журналисткой среде связывают недавний таинственный и, повидимому, вынужденный, уход высокооплачиваемого главреда сайта (с заменой на малоизвестную местную журналистку). О новых отношениях с губернаторской командой может свидетельствовать и явно требующее ее санкции недавнее появление на страницах Амитела некоего спецпроекта местной Единой России. Потенциал для читателей этого спецпроекта, уже вызвавшего шквал иронических отзывов, мягко говоря, небесспорен, однако способен принести в кассу проблемного издания существенную сумму, закрывающую текущий дефицит бюджета.

В этом контексте дословную публикацию образца творчества пиарщиков губернатора Александра Карлина по вопросу ДАРа, возможно, стоит рассматривать, как очередное проявление "нового Амитела", редакционная политика которого теперь, видимо, будет оперативно управляться региональными чиновниками – что продлится, по крайней мере, до конца избирательной кампании.

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