Губернаторская команда по-тихому ввела в Алтайском крае новый коммунальный платеж.

16.11.2017

О том, что правительство Алтайского края без какого-либо публичного объявления ввело с ноября в регионе новый коммунальный платеж, сообщил накануне общественник Константин Емешин. Емешин, в прошлом возглавлявший здесь ведомства в ряде губернаторских кабинетов и занимавший пост секретаря краевой Общественной палаты, ныне возглавляет одно из крупных ТСЖ в Барнауле. Именно по этой должности он заблаговременно получил информацию о введении властями нового коммунального платежа. Жители же края узнают о нем позднее – в первых числа декабря они получат платежки за ноябрь, где появится новая графа.

Характерно, что по официальным информационным каналам краевого правительства, в ежедневном режиме забитым десятками информационных сообщений на всевозможные темы, это важнейшее решение властей, имеющее потенциал социальных последствий, не упоминается вообще.

Речь идет о платеже "Водоотведение на содержание общедомового имущества" (т.е. - канализование), получателем средств по которому в краевом центре, например, станет ООО "Барнаульский водоканал". Размер платежа для граждан, вероятно, будет зависеть от площади квартиры (а также еще нескольких факторов). По расчетам Емешина, в значительной части многоквартирных домов в Барнауле он может составить порядка 1,12 рубля за квадратный метр. Однако, в некоторых домах возможно существенное отклонение от этой суммы.

По данным Емешина, новый платеж был введен управлением по государственному регулированию цен и тарифов краевого правительства (решение N216 от 19.10.2017 г.) по личному указанию губернатора Александра Карлина.

Введению платежа предшествовали горячие споры. Ряд экспертов в коммунальной сфере указывали на сомнительную реальность услуги по канализованию стоков общедомового характера. Несмотря на то, что новый платеж поддерживался федеральными властями, правительство края имело все полномочия не вводить его территории региона, уверен Емешин.

Говоря о вероятных бенефициарах нового сбора, он отмечает, что в ходе обсуждения нового платежа в управлением по государственному регулированию цен и тарифов открыто озвучивались заявления о том, что его реальной целью является наращивание выручки Водоканала Барнаула, входящего в финансово-промышленный консорциум "Альфа-Групп".

Общественник в этой связи отмечает, что время, избранное властями края для обременения его жителей новым коммунальным платежом, выбрано далеко не бесспорно. Фактически дополнительная финансовая нагрузка по нему ляжет на жителей края в декабре-январе, в разгар президентской кампании по переизбранию Владимира Путина. По мнению, Емешина, это может существенно снизить рейтинг Путина среди и без того довольно холодно относящихся к созданному им в России режиму избирателей Алтайского края. В 2016г. они уже продемонстрировали это, отдав на выборах в российский парламент Единой России меньше всех голосов в стране.

"Поэтому, чтобы не вызвать бунт жителей нашего дома, я решил оповестить их, ведь неровен час народ взбунтуется и Путину придется в канун своих перевыборов снимать нашего губернатора. А мы все уже к нему привыкли...", - иронизирует известный общественник по этому поводу в своем ЖЖ.

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