Губернатор Томенко опроверг приписываемое ему намерение отправить в отставку мэра Барнаула.

08.06.2019

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе пребывания на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня в интервью ТАСС опроверг намерение отправить в отставку главу администрации Барнаула Сергей Дугина.

Агентство сообщает о том, что поводом для заявления стало появившаяся ранее в социальных сетях информация о том, что Дугин якобы может уйти в отставку.

В действительности, такие предположения были опубликованы на Алтае рядом анонимных Телеграм-каналов (и лишь затем обсуждение темы переместилось в соцсети). При этом речь шла не об отставке по собственному желанию Дугина, а о его вынужденном уходе, инициатором которого якобы должен был стать Томенко. В Алтайском крае обсуждались кандидатуры вероятных преемников главы города, с которыми команда губернатора якобы вела серию консультаций. При этом фаворитом среди них считался лидер фракции ЕР в Заксобрании региона, руководитель группы принадлежащий краю энергокомпаний с многомиллиардными оборотами - Сергей Приб. Единоросс также получил в крае известность тем, что сумел в последние месяцы также получить деятельную поддержку Томенко к своему семейному бизнесу в сфере развития туризма.

Каких-либо официальных подтверждений фактам этих переговоров получить не удалось.

Но в последние дня в крае стала обсуждаться новая порция слухов – якобы все привлеченные крайправительством потенциальные преемники Дугина не выказали заинтересованности в получении этого кресла. Вероятно, это могло быть связано с ограниченностью потенциала этой должности – в условиях плохой ситуации с бюджетом города и повышенного внимания силовиков к мэру краевого центра. Так, два предшественника Дугина ушли со своего поста в ситуации уголовного преследования, а в последние дни по обвинениям получении взяток были арестованы два высокопоставленных чиновника горадминистрации.

Последний факт дал повод местным комментаторам начать называть среди реальных интересантов смены команды Дугина прежде всего представителей спецслужб.

В сложившейся ситуации Томенко принял решение закрыть вопрос об отставке непопулярного в Барнауле руководителя, поставленного на этот пост экс-губернатором Александром Карлиным.

"Я объявил курс на открытость, если у меня есть претензии к местной власти, я их высказываю. Критика со стороны руководства - это часть нашей жизни, но не все претензии носят критический характер. У губернатора есть кое-какие рычаги для решения вопросов с местной властью, но все же никаких предпосылок, чтобы менять мэра Барнаула или требовать его отставки нет", - цитирует ТАСС заявление губернтора.

Томенко подчеркнул, что хотя у Дугина могут быть свои пожелания, но он их не высказывал.

"У нас был сложный вопрос, связанный с теплоснабжением и вообще с функционированием коммунальной структуры зимой. Опять же, власти краевые и местные, ресурсоснабжающие организации вместе вырабатывают те пути, которые позволят напряженную ситуацию преодолеть и войти в плановый режим", - отметил глава края.

Мэр делает большую и важную работу, в городе есть и успехи, и кое-где неудачи, но и краевые, и городские власти находят пути улучшения положения дел, резюмировал губернатор.

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