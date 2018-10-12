Губернатор Алтайского края признал новые отставки в кабинете – с опозданием и не в полном объеме.

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В конце дня 12 октября официальный сайт Алтайского края сообщил об отставке очередных двух членов губернаторского кабинета. Ими стали врио заместителя председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин,
и врио министра образования и науки края Александр Жидких. Сообщается, что оба чиновника написали заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, которые подписал губернатор Виктор Томенко.
Информация о назначении их преемников не публикуется.
Новость об отставке Жидких и Щукина активно публиковалась и обсуждалась большей часть алтайских (и даже некоторыми федеральными) СМИ с утра 12 октября. При этом издания массово ссылались на информацию, неофициально полученную об этом в правительстве края.
Официальное сообщение действительно подтвердило эти публикации, однако, лишь к концу дня.
Это вновь позволяет говорить о том, что в информационной политике нового правительства край, очевидно, сделан упор на приоритет в распространении неофициальной информации преимущественно среди доверенных и зависимых медиа-проектов – официальные информационный каналы при этом явно рассматриваются как второстепенные и сообщения там проходят в лучшем случае со значительным опозданием, "по остаточному принципу".
Системную приверженность правительства Томенко к работе преимуществено со "своими", зависимыми СМИ в этот день подтвердило также получение ими в его финале по закрытой рассылке полного плано новой правительственной струрктуры, которую лишь несколькими часами ранее губернатор передал руководителю Заксобрания региона - для ознакомления депутатов. Официальной публикации по этому поводу при этом так и не появилось.← Назад
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