Государственный театр в Барнауле выгнал сотрудничающего с независимой прессой юношу из своей школы-студии.

08.10.2018

Демонстрирующий последние годы особые отношения с властями Молодежный театр Алтая (МТА) удалил из состава своей школы-студии Алексея Линника. 16-летний школьник из Барнаула связывает инцидент с последствиями своей гражданской активности – последний год он активно участвовал в процессе наблюдения за выборами, в том числе в ряде инцидентов с разоблачениями фальсификаций (о чем Линник написал ряд имевших общественный резонанс материалов, опубликованных не интегрированными с российскими властями столичными и сибирскими СМИ).

"Неожиданно для себя из начинающего актера я стал бывшим. С огромным удовольствием я занимался в школе-студии МТА, участвовал в спектаклях, входящих в репертуар театра," – рассказывает Алексей Линник. Его отношения с театром были выстроены на основе договора о допобразовании – за посещение школы-студии МТА ежемесячно выставлял счет на четырехзначную сумму.

На фото: Алексей Линник в главной роли Церемониймейстера в постановке МТА Чипполино, 2017 г. (за ее исполнение на театральном фестивале от получил диплом за актерскую работу из рук артиста Московского театра на Таганке , заслуженного артиста РФ Валерия Черняева).

Тем неожиданнее для молодого человека было прозвучавшее заявление его руководителя – Натальи Куликовой о том, что договор по инициативе администрации расторгнут. "На мой вопрос о причинах последовал ответ: "Мне не нужны основания, я не обязана перед вами отчитываться," -рассказывает молодой человек. Попытка Линника обратиться за поиском причин к директору МТА Ирине Лысковец также не дала результатов.

Пострадавший молодой человек подозревает, что инцидент в МТА может быть связан с его гражданской активностью.

Так, по словам юноши, сейчас он собирает видеоматериал о завершившихся 9 сентября в Алтайском крае выборах губернатора: "Я пытаюсь узнать, честно ли они прошли и действительно ли за нынешнего губернатора Алтайского края проголосовало 53% избирателей". Тема относится к числу острых – действительно, сомнения в реальности заявленных здесь результатов выборов публично высказала целая группа известных российских политологов и полтитехнологов. Молодой человек заявляет о намерении смонтировать на основе собранного на Алтае материала фильм.

"Можно предположить, что из театра я был исключен по политическим мотивам. Мои друзья и коллеги уверены, что без указки сверху тут не обошлось", - полагает Линник.

Действующее руководство МТА действительно имеет на Алтае неофициальную репутацию поддерживающего тесные неформальные связи с высокопоставленными чиновниками "политического блока" краевого правительства. Эта ситуация возникла несколько лет назад на волне коррупционного скандала по итогам дорогостоящей (порядка 300 млн рублей) реконструкции нового здания театра, проведенной преимущественно за счет федерального бюджета (выделенных "под имя" тогдашнего его художественного руководителя Валерия Золотухина).

На фото: Татьяна Козицына, Валерий Золотухин и Михаил Евдокимов. "Все еще живы".

По ее итогам реконструкиця, курируемая чиновниками из окружения экс-губернатора Александра Карлина (в частности, нынешним депутатом Госдумы и ее представителем в Верховном суде Данниилом Бессарабовым) была проведена с существенными недоделками, рождающими подозрения в коррупционном освоении бюджетных средств.

Попытка руководства МТА "найти справедливость" (театралы из Барнаула сумели остро поднять эту проблему даже на узком совещании с участием президента Владимира Путина – не найдя, впрочем, там понимания у кремлевского лидера), однако, привели лишь к тому, что театр, созданный уже ушедшим к этому моменту из жизни Золотухиным, был разгромлен – против его директора Татьяны Козициной было сфальсифицировано впоследствии развалившееся уголовное дело, а режиссер и большая часть труппы МТА были вынуждены уйти оттуда.

На Алтае многие полагают, что после прихода г-жи Лысковец МТА существенно "сдал" как театр, однако стал позиционировать себя как площадку для различных закрытых дорогостоящих форумов властей края. В частности, именно там краевое правительство последний год организовывало сомнительные закрытые совещания по "накачке" представителей с мест инструкциями по контролю над выборами. А после выборов 9 сентября именно в МТА прошла помпезная инаугурация нового губернатора Виктора Томенко.

Пытаясь, тем не менее, пытаясь найти в этой обстановке справедливость, молодой барнаулец обратился за помощью в правительство Алтайского края. Редакция сайта также направила запрос информации о происшедшем с Алексеем Линником инциденте в краевое управлении культуры и архивного дела, в формальной подведомственности которого находится МТА.

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