Генерал Бердников признал скандальные аудиозаписи подлинными и извинился за их содержание.

12.06.2017

10 июня глава Республики Алтай Александр Бердников в своем блоге на официальном сайте этого региона признал подлинными опубликованные накануне связанным с ним скандальным блогером Андреем Адариным аудизаписи телефонных разговоров, содержащих многочисленные угрозы, непристойные выражения и неприемлемые оценки, в том числе в адрес этнических алтайцев.

Учитывая то, что подробные репортажи о признании генерала Бердникова с зачитыванием текста его извинений оперативно прошли по местному филиалу Второго канала – ГТРК Эл Алтай – есть основания полагать, что покаяние попавшего в центр скандала главы региона могло быть инициировано его кремлевскими кураторами.

Актуальности этой истории могло придать то, что сам проправительственный блогер Адарин (и местные оппозиционеры) завершили публикацию скандальных аудиозаписей призывами к жителям республики выходить на назначенную на 12 июня антикоррупционную уличную акцию сторонников Алексея Навального.

Заявление г-на Бердникова вызвало, тем не менее, достаточно положительные комментарии. "Вы - молодец! Мало кто из Ваших (да и моих: я глава сельского муниципалитета в Алтайском крае) коллег так способен отшить подонка. Еще меньше тех, кто бы написал вот этот текст в своем блоге. Удачи Вам и успехов Республике Алтай!" – так высказался по поводу записи в губернаторском блоге известный на Алтае оппозиционер, экс-кандидат в губернаторы Алтайского края Олег Боронин.

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