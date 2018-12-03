Это блокада?! В разгар декабрьских морозов в Змеиногорске вновь остановилось отопление.

03.12.2018

О серии фатальных аварийных ситуациях на коммунальных системах, приведших к остановке центрального отопления 1-2 декабря в Змеиногорске сообщает издание Змеиногорский вестник. В эти дни зимние температуры на Алтае опускались до 20 градусов мороза.

Однако, ни краевое правительство, ни краевое ГУ МЧС в эти дни в своих многочисленных сообщениях ничего не сообщают о новой чрезвычайной ситуации в Змеиногорске. Возможно, это связано с потерей управляемости и неготовностью региональных властных структур оперативно реагировать на ЧП. Не исключено, однако, что речь может идти о сознательном замалчивании проблемной ситуации, куда, в таком случае, отвечающие за ее последствия перед Кремлем алтайские чиновники, возможно, вовлекли и местное руководство МЧС.

Первая реакция на ЧП правительства края была отмечена лишь 3 декабря: короткая скромная информация об этом появились на сайте краевого Минстройстранса. Аварию там поясняли "неблагоприятными погодными условями", и утвреждали, что "в настоящее время теплоснабжение также полностью восстановлено". Также жителям проблемного города напоминали о том, что там продолжает работу спецкомиссия краевых чиновников во главе с врио заместителя министра, начальникомуправления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Андреем Голубцовым.

Вновь возникшая в городе опасная аварийная ситуация вызвала значительное социальное напряжение: местные жители винят в ней не только коммунальщиков, но и власти и сравнивают положение замерзающего сибирского города с военным периодом.

Местное издание описывает хронику аварийной ситуации следующим образом. Вечером 1 декабря в домах алтайского города пропала вода. Руководитель обслуживающей местный водозабор службы Сергей Кошкаров пояснил, что прекращение подачи воды было вызвано тем, что была зафиксирована ее огромная утечка по непонятной причине.

"Сначала речь шла о порывах сети, а потом выяснилось, что встали два насоса, из-за обгоревших проводов. Как поясняют работники ЖКХ, авария произошла из-за бури и перепадов электроэнергии. Разумеется, следом встали котельные. Воду запустили ночью, но котельные, начали отапливать жителей, конечно, позднее. Да и качество отопления было далеко не блестящее", - рассказывает Змеиногорский вестник.

2 декабря аварийная ситуация в Змеиногорске продолжилась. Уже в 10 утра в этот день водяные насосы вновь были остановлены: "Представьте, снова обгорели провода! Правда, бури за окном не наблюдалось! Соответственно, котельные…Ну вы сами понимаете, не работают…Этот порочный замкнутый круг разорвать не получается!"

Серия чрезвычайных остановок и запусков системы отопления при этом стала приводить к массовым порывам труб отопительной системы.

"В районе котельной № 4 вчера ликвидировали порыв. Сегодня, едва запустили отопление в эту сторону, как, опля, снова – порыв! И мы снова сидим в шубах и валенках в родных квартирах", - рассказывает издание.

Газета публикует ряд высказываний местных жителей, обвиняющих в создании ЧП руководство города и края.

Любовь Половинкина Белобородова:

- У нас на Юбилейной вода появилась, а тепла нет котельная 12. В чем причина?

Дарья Коврова (Синицкая):

- У нас тоже с утра вода была, а сейчас нет. В ЕДД еле дозвонилась; сказали, что не знают в чем причина - почему воды нет. Что они не успевают позвонить мастеру и узнать в чем проблема, потому что люди звонят постоянно и узнают, почему воды нет.

Ирина Южакова (Лосева):

- Это блокада??? Выживают отсюда??? Наше руководство - полный отстой!!! Вообще-то на улице уже декабрь! Когда отапливать собираетесь, господа? Жесть, так ещё не было!!!!!!!

Олеся Кирнос:

- Ну хорошо, привезем мы воду, соберем одежду теплую, а в домах костры разводить?!!!

Марина Иванова:

- Всё, кончилась водичка!!!!!!!

Несколько дней назад губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что первую аварию в Змеиногорске в конце ноября, в результате которой город в морозы два дня сидел без отопления и воды, он оценивает как "вредительство".

"Надо в правоохранительные органы передать эти материалы все. Посмотреть, нет ли там оснований для того, чтобы возбуждать дело. Я по-другому не знаю, как с этим бороться. Вплоть до уголовной ответственности", - цитировали тогда высказывание главы региона местные СМИ, пояснявшего аварию изношенностью систем отопления и халатностью городских властей.

Ни о каких конкретных действиях краевого правительства в этой связи за прошедшую с тех пор неделю, однако, известно так и не стало.

А в самом Змеиногорске курс громких фраз чиновников, похоже, упал очень низко. "Объяснять эти «трудности» можно бесконечно," – иронизирует в этой связи Змеиногорский вестник.

В чрезвычайной ситуации издание обратилось к горожанам с призывом к самоорганизации автономно от дискредитировавшей себя властной вертикали. Первым действием здесь оно предлагает подачу массовых судебных исков "по защите наших прав на качественную услугу, или, по крайней мере, на соответствующую услуге, оплату".

Нет комментариев