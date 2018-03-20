Эксперты: голосование за Путина в Алтайском крае – провал команды Карлина, но это приведет ли это к отставке губернатора?

20.03.2018

Экспертное сообщество практически единодушно оценивает итоги голосования 18 марта за продление полномочий кремлевского лидера в Алтайском крае как провальные для команды губернатора этого региона – Александра Карлина. Целый ряд комментариев такого содержания публикуют ведущие СМИ и экспертные центры.

Как известно, по уровню поддержки Путина, продемонстрированному по итогам голосования 18 марта, Алтайский край занял среди регионов России предпоследнее, 84-ое место.

Признавая провал губернаторской команды, известный на Алтае политтехнолог Константин Лукин в материале Комммерсанта "Алтайное стало явным", однако, сомневается, что реакцией Кремля станет отставка Карлина. Лукин полагает, что на результатах голосования за Путина сказалась усталость местных жителей от действующего губернатора. Усилило эффект заявление первого секретаря крайкома КПРФ Марии Прусаковой о том, что каждый голос за Павла Грудинина — это голос за отставку главы региона. «Весь экспертный пул политологов и политтехнологов ожидает ротацию губернаторов по итогам выборов. Но пойдет ли на это Кремль за год до окончания полномочий Александра Карлина, непонятно. Думаю, ему позволят доработать до конца срока. Нет преемника, центров сил, политическая поляна зачищена. К бедному региону нет интереса у представителей финансово-промышленных групп»,— резюмировал Лукин.

Близкую оценку происшедшего на Алтае содержит и активно цитируемое Телеграм-каналами высказывание Центра политтехнологий Игоря Бунина.

"В отношении алтайского губернатора Карлина незадолго до выборов президента можно было наблюдать негативную информационную кампанию. И вне зависимости от того, насколько она была заказной, итоги голосования показали, что ситуация в крае и в самом деле имеет разбалансированный характер. Вопрос об отставке Карлина постоянно муссируется в СМИ, и у его противников, конечно, проявились новые доводы. И даже если отставка не случится в этом году, то в 2019 г. полномочия алтайского губернатора истекают, и теперь еще менее очевидно, что он пойдет на новые выборы.

Учитывая общий позитивный фон путинской кампании, маловероятно, что Кремль будет делать откровенные оргвыводы, «наказывая» тех глав, у которых результаты получились не столь высокими. Но поводы для смены власти в Алтайском крае и Якутии, несомненно, стали более весомыми. И даже сложно с ходу найти другие регионы, где можно было бы предъявить властям аналогичные претензии", - говорится в этом комментарии.

А вот кремлевские источники Дождя, напротив, рассматривают вероятность отставки алтайского губернатора как реальную. Говоря как о неизбежной смене главы занявшей последнее место по рейтингу Путина Якутии, они прогнозируют серию отставок глав регионов. "После президентских выборов власти возобновят серию отставок глав регионов, рассказали Дождю три собеседника, близких к Кремлю. Часть глав регионов сменят из-за ранее накопившихся проблем, а у кого-то поводом могут стать и результаты Владимира Путина на президентских выборах", - отмечает телеканал. Включение в число отставников в Кремле не исключают и в отношении г-на Карлина. "Проблемы по итогам выборов могут возникнуть и у главы Алтайского края Александра Карлина, говорит близкий к Кремлю собеседник. В его регионе Путин показал немногим более высокий результат — 64,66%, а Грудинин — 23,67%. Однако слухи об отставке Карлина ходят давно, и до сих пор он так и не был уволен", - резюмирует Дождь.

В свою очередь, команда Карлина мобилизовала для высказываний противоположного мнения в контролируемой ею части медиа-поля ряд также претендующих на статус экспертов людей. Впрочем, сомнительный характер аргументов здесь привел к тому, что ни один носитель такой позиции, явно ангажированной интересами управляющей проблемным регионом команды, не заинтересовал ведущие российские СМИ.

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