Двух офицеров из полицейского главка в Алтайском крае обвинили в участии в подпольном банкинге.

23.02.2018

Двое оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД России по Алтайскому краю обвиняются в соучастии в деятельности группировки подпольных банкиров. Об этом сообщило 22 февраля краевое управление СКР.

Оперативникам (их звания, должности и имена не оглашаются) предъявлены обвинения по п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Вменяемый полицейским подпольный банкинг в сообщении СКР описан крайне туманно. В нем лишь говорится о том, что обвиняемые входили в некую ОПГ, осуществлявшую незаконную банковскую деятельность. Конкретно, эти сотрудники полиции подыскивали клиентов, организовывали процесс транзита денег, а также отвечали за конспирацию. Время действия группы подпольных банкиров и схема их работы в сообщении никак не раскрываются. Даже вменяемый подпольному банку незаконный доход, вопреки обыкновению в заявлении СКР никак не конкретизирован (сообщается лишь, что он оценивается как особо крупный).

Уголовное дело против оперативников было возбуждено результатам внутреннего расследования в полицейском ведомстве - на материалах ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Можно, предположить, что в сообщении речь идет о новой группировке подпольных банкиров, не связанной со вскрытыми в Барнауле ранее. Так, 10 месяцев назад краевое управление СКР сообщало о завершении расследования действовавшей в Алтайском крае группы подпольных банкиров во главе с находящимся в бегах экс-депутатом от партии Справедливая Россия Сергеем Афанасьевым.

На сей раз похоже, речь идет о новой группе подпольных банкиров – двое полицейских из Барнаула были задержаны лишь накануне сегодняшнего сообщения СКР. Судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По местам жительства и работы полицейских проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и предметы, имеющие значение для следствия.

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