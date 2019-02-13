Достойная старость в Германии: в Телеграме обсуждают закулисье смены власти в Алтайском крае.

13.02.2019

Ряд заявляющих о себе как о пользующихся влиянием федеральных телеграм-каналов (Незыгарь, "Зеленый" змий) 13 февраля выпустили серию публикаций, посвященных якобы реконструированным ими актуальным эпизодам коррупционных интересов длительное время управлявшего Алтайским краем тандема Александра Карлина и Сергея Локтева. Речь в них шла о последнем периоде их управления этим регионом, о возникшей после отставки новой конфигурации контролируемых ими активов, о данных тандему гарантиях и непубличных договоренностях, которыми в этой связи якобы обременен при построении новой схемы управления краем преемник Карлина.

Все каналы-публикаторы являются анонимными. За несколько часов до появления на их лентах этой серии публикаций отдельные текстуально связанные с ними цитаты оттуда стали появляться на форумах выпускаемых в Алтайском крае онлайновых СМИ.

Сегодняшние ТГ-публикации преимущественно повторяют фактуру серии материалов, опубликованных примерно около года назад на различных анонимных сайтах компромата. Любопытно, что ныне сам Незыгарь называет авторов тех публикаций "столичными силовиками", фактически давая понять, что они были осуществлены в интересах руководства старшего члена сообщества российских спецслужб. В этой связи можно предположить, что и сегодняшний эпизод этой же информационной войны может иметь в качестве автора тот же источник.

В качестве претензий выказываются различные мнения по поводу схемы управления и ряда хозяйственных эпизодов вокруг ОАО Кучуксульфат. Авторы публикаций полагают, что в настоящее время это одно из крупнейших промпредприятий края с миллиардными оборотами якобы поставили под свой контроль Карлин, Локтев и экс-начальник управления ФСБ (ушел в отставку в декабре 2016 г.) по краю генерал Андрей Муравьев. Приобретенные тремя отставниками акции ранее якобы контролировались экс-начальником краевого УФСБ генералом Юрием Сотниковым (умер в январе 2018 г.) через доверенного представителя – отставного полковника ФСБ Василия Гамаюнова. Последний же якобы держал в интересах доверителя под контролем группу титулярных владельцев большого пакета акций.

Незыгарь высказывает мнение, что "перевод состоялся на офшорные компании сына Локтева в конце 2018 года, уже после ухода Карлина". А затем уточняет, что "пакеты переводятся в офшоры, где в равных долях делятся между Карлиным, Локтевым и Муравьевым, который все эти схемы воплощал в жизнь". Каких-либо фактических подтверждений всех этих заявлений (хотя бы в виде названий офшоров) при этом не публикуется.

Получить в независимых источниках подтверждающую (либо опровергающую) эту версию информацию пока также не удалось.

Пертурбации собственности, по мнению ТГ-канала, объясняется системой стратегических договоренностей по новой схеме управления Алтайским краем. Суть их якобы состоит в том, что уход старой команды на Алтае был произведен под гарантии близких к Кремлю групп Чемезова и Ковальчуков. По мнению Незыгаря, суть схемы состоит в следующем:

"Карлин получал гарантию неприкосновенности и статус сенатора;

На Локтева и членов семьи Карлина также распространялась неприкосновенность;

Активы Карлина-Локтева сохранялись с последующей передачей их под контроль Ковальчуков,либо местных чиновников;

Власть переходила Томенко как клиентелы Чемезова-Прохорова;

Управление внутриполитическими вопросами под контроль людей Ковальчуков-Кириенко;

Карлин-Локтев обеспечивали плавный перехват контроля в регионе клиентелой Чемезова-Ковальчуков;

Карлин получал возможность встретить спокойную старость в Германии.

Кроме того, репрессий избежали все силовики Края, коррупционно завязанные на Карлина.

Более того, все они были трудоустроены на престижные места".

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