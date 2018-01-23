Донос Нагайцева на Голос взят в работу Центром Э в Алтайском крае как сообщение о преступлении.

23.01.2018

23 января заявляющий о себе как об общественнике бывший подполковник ФСБ Андрей Нагайцев рассказал о том, как развивается ситуация с направленными им 16 января российским силовикам доносами на занимающееся наблюдением над выборам движение Голос. Подписанное именем Нагайцева сообщение на эту тему публикует один из издающихся в Барнауле провластных сайтов, имеющий репутацию близкого к действующему в этом городе экстремистскому подполью. Заявление сомнительного сайта, впрочем, перепечатано его автором на своей странице в Фейсбуке, что подтверждает его аутентичность.

Г-н Нагайцев вновь излагает политические претензии к Голосу, основываясь на своем неприятии "западных идей и европейских ценностей".

"Все вы помните, что “Голос”, в свое время, был признан иностранным агентом. Активисты этого объединения разбежались, но ненадолго. Отсидевшись в норах, сторонники западных идей и европейских ценностей повылазили наружу – выборы, как повод попиариться.

Довольно странно, что сомнительные общественники, уже единожды признанные иноагентами(получающие финансирование извне), лезут в наши выборы. Видимо хозяева их хотят дестабилизировать вполне себе стандартную процедуру. И, что характерно, для этих “капитанов Америка” есть чёткая граница кого порочить, а кто – “свой”, - поясняет мотивы своего неприятия Голоса автор заявления.

Он также сообщает о "первой реакции" на разосланные сигналы – со стороны МВД. Ею стало то, что 22 января материалы заявления Нагайцева были в этом ведомстве переданы в Центр противодействия экстремизму при ГУ МВД по Алтайскому краю. Политическая полиция взяла в работу заявление Нагайцева, зарегистрировав поступивший от него "материал" в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП).

Ранее Нагайцев сообщал и о содержании конкретной части своих претензий к Голосу. В качестве "документов", свидетельствующих о том, что "организация и сайт напрямую связаны с США", Андрей Нагайцев опубликовал скриншоты справок публичного сервиса WHOIS. Из них следует, что вызвавшие его подозрения домены Голоса и поддерживаемого им проекта Карта нарушений на выборах были зарегистрированы у крупнейшего мирового регистратора доменов, управляющего 73 миллионами их – компании GoDaddy.com, LLC (которая действительно располагается в городе Скоттдейл в Аризоне).

Проблемность содержания преступления в этом факте вызвала многочисленные иронические отклики в адрес общественника в социальных сетях. Однако, алтайская полиция увидела в сомнительных "материалах" достаточно для того, чтобы счесть их никак не менее чем "сообщением о преступлении".

Теперь г-н Нагайцев ждет реакции на свои сигналы и от остальных силовых структур, куда он их направил. "Ожидаем реакции остальных ведомств!", - резюмирует он.

На фото: г-н Нагайцев за работой в своем кабинете - бывший полевой сотрудник подразделений по борьбе с террористами успешно переквалифицировался в пишущего серийные сигналы в Органы борца с "европейскими ценностями".

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