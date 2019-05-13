Деятельность Томенко жители Алткрая стали оценивать лучше на 13% - РБК.

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О результатах проведенных для Кремля закрытых социсследований рейтингов губернаторов сообщает 13 мая РБК. В большом материале оценивается деятельность губернаторов за последние полгода. При этом авторы исследования констатируют, что оценка деятельность глав регионов населением часто не связано с объективными показателями социально-экономической ситуации в регионе. В качестве примера приводится иркутский губернатор Сергей Левченко (КПРФ), падение доверия населения к которому (на фоне стабильного положения в регионе) связывается с «продолжающимся потоком критики» в федеральных и региональных СМИ.
Вероятно, в чем-то здесь может быть похожей и ситуация в Алтайском крае. На фоне резкого падения в последние полгода (-4,1% по итогам 2018 и -2,3% по первым двум месяцам 2019) реальных располагаемых доходов населения (и значительного ухудшения большинства прочих основных индексов), оно неожиданно продемонстрировало рост на 13% (с октября 2018 по март 2019) положительной оценки деятельности губернатора Виктора Томенко. Эта динамика – одна из самых высоких по России.
Любопытно, что губернатор соседнего Кузбасса – Сергей Цивилев – возглавивший этот регион почти одновременно с Томенко, продемонстрировал по итогам исследования худший рейтинг – и не в таблице его роста, а среди губернаторов с падающей популярностью.
В публикации РБК не приводятся подробности оценки ситуации в Алтайском крае. Однако, сравнение с другими регионами позволяет предположить, что успех алтайского губернатора базируется на контрасте его восприятия жителями с предшественником: Томенко последние полгода усиленно демонстрирует подчеркнуто "человеческий" стиль поведения, предельно контрастирующий с манерой поведением его предшественника. Это позволило ему погасить основные внутриэлитные конфликты и (при сохранении доставшегося по наследству почти абсолютного контроля над медиа-полем) даже существенно нарастить популярность среди резко беднеющего при нем населения.
На фото: "темное прошлое и светлое настоящее" - бывший и действующий губернаторы Алтайского края слушают выступающего перед ними Путина.
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