Блоги
﻿
<< Май 2019  
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Ты — репортер

X
Имя:Эл. почта:Телефон:Заголовок новости:Текст новости:

Введите текст на картинке

 
X
Имя:Эл. почта:Телефон:Тема статьи:Комментарий к теме:

Введите текст на картинке

 
Подписка на новости:
Создание сайтов, продвижение

Деятельность Томенко жители Алткрая стали оценивать лучше на 13% - РБК.

13.05.2019

О результатах проведенных для Кремля закрытых социсследований рейтингов губернаторов сообщает 13 мая РБК. В большом материале оценивается деятельность губернаторов за последние полгода. При этом авторы исследования констатируют, что оценка деятельность глав регионов населением часто не связано с объективными показателями социально-экономической ситуации в регионе. В качестве примера приводится иркутский губернатор Сергей Левченко (КПРФ), падение доверия населения к которому (на фоне стабильного положения в регионе) связывается с  «продолжающимся потоком критики» в федеральных и региональных СМИ.

Вероятно, в чем-то здесь может быть похожей и ситуация в Алтайском крае.  На фоне резкого падения в последние полгода (-4,1% по итогам 2018 и -2,3% по первым двум месяцам 2019) реальных располагаемых доходов населения (и значительного ухудшения большинства прочих основных индексов), оно неожиданно продемонстрировало рост на 13% (с октября 2018 по март 2019) положительной оценки деятельности губернатора Виктора Томенко. Эта динамика – одна из самых высоких по России.

Любопытно, что губернатор соседнего Кузбасса – Сергей Цивилев – возглавивший этот регион почти одновременно с Томенко, продемонстрировал по итогам исследования худший рейтинг – и не в таблице его роста, а  среди губернаторов с падающей популярностью.

В публикации РБК не приводятся подробности оценки ситуации в Алтайском крае. Однако, сравнение с другими регионами позволяет предположить, что успех алтайского губернатора базируется на контрасте его восприятия жителями с предшественником: Томенко последние полгода усиленно демонстрирует подчеркнуто "человеческий" стиль поведения, предельно контрастирующий с манерой поведением его предшественника.  Это позволило ему погасить основные внутриэлитные конфликты и (при сохранении доставшегося по наследству почти абсолютного контроля над медиа-полем) даже существенно нарастить популярность среди резко беднеющего при нем населения.

На фото: "темное прошлое и светлое настоящее" - бывший и действующий губернаторы Алтайского края слушают выступающего перед ними Путина.

 

← Назад
X
Имя: Аватар: E-mail: Комментарий:

Введите текст на картинке

Нет комментариев

Elements not found

﻿