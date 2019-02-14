Депутата АКЗС Волкова будут судить за присвоение и растрату 43 миллионов через подконтрольную УК.

14.02.2019

Депутат Заксобрания Алтайского края Андрей Волков вскоре предстанет перед судом по обвинению в присвоении и растрате денег, сообщили 14 февраля два силовых ведомства - региональные управления СКР и ФСБ.

42-летнего депутата-единоросса (Волков представляет в АКЗС округ, включающий часть Октябрьского района Барнаула) обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Вмененное Волкову обвинение предполагает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Следствие по делу депутата велось в СКР, а упоминание среди авторов заявления ФСБ позволяет заявлять, что именно эта служба вскрыла нарушения, к которым был причастен депутат и вела оперативное сопровождение дела.

Волкову (депутатом АКЗС он является ряд созывов – с 2008 г.) вменяют том, что с 2012 по 2016 год будучи депутатом, и одновременно являясь учредителем работающей в Барнауле управляющей компании ООО Прогресс Плюс, действуя совместно с директором УК, он присваивал деньги, которые перечислялись жильцами многоквартирных домов и владельцами нежилых помещений в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.

ООО Прогресс Плюс было зарегистрировано в Барнауле в 2010 г. (сейчас находится в состоянии ликвидации). По данным открытых справочных систем, его единственным учредителем являлся депутат Волков. ООО регулярно выигрывало конкурсы, получая госконтракты. В том числе, из 9 таких контрактом 4 были связаны с местными структурами МВД (УК обслуживала многоквартирные дома полицейского ведомства).

По подложным документам Волков и директор УК переводили деньги на счета подконтрольных аффилированных компаний, после чего обналичивали. За 3,5 года по оценке следствия директором и учредителем УК было похищено более 43 миллионов рублей. При этом распределение похищенных денег осуществлял непосредственно депутат - учредитель ООО «Прогресс Плюс».

В ходе предварительного следствия директор УК полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного преступлением ущерба в полном объеме.

Депутат Волков, однако, вины не признал. Во исполнение приговора суда в части обеспечения гражданского иска, следствием на его имущество был наложен арест.

Не вполне понятно, однако, встретит ли депутат вскоре ожидаемый суд над ним на свободе – 14 февраля краевое управление СКР опубликовало на YouTube 40-секундный ролик под названием "За депутатом пришли". В нем показано, как группа полицейских проникает в квартиру, где предположительно живет Волков. Депутат спрашивают о том, кто есть дома еще кроме него, но в квартире он оказывается в одиночестве. Волкову предъявляют некий документ и предлагают одеться и покинуть вместе с силовиками жилище.

Есть, однако, основания предполагать, что ролик мог быть снят в самом начале следственных действий.

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