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Центральное СМИ Эвалара сменило руководителя.

15.02.2018

Используемое в качестве фромнтмена в структуре медиа-группы Эвалара  (Сибирская медиа-группа, СМГ) СМИ – Политсибру – сменило главного редактора. 14 февраля о назначении на эту должность сообщил Василий Морозов, ранее работавший в другом проекте СМГ – Наших Новостях.

Ранее работавший редактором Политсибру  несколько месяцев Дмитрий Инюшин, хотя и продолжает еще числиться руководителем проекта на сайте издания, по словам Морозова, покинул пост главреда.

В комментариях нового назначения в соцсетях Морозов также подтвердил, что Дмитрий Негреев на сегодня продолжает сохранять за собой в СМГ непубличную должность старшего менеджера по контенту ("главного редактора").

Перестановки в руководстве проектов СМГ начались после того, как несколько дней назад вакантное несколько месяцев кресло его руководителя занял один из директоров Эвалара, депутат Заксобрания Алтайского края (Единая Россия) Андрей Абрамов.

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