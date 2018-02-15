Центральное СМИ Эвалара сменило руководителя.

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Используемое в качестве фромнтмена в структуре медиа-группы Эвалара (Сибирская медиа-группа, СМГ) СМИ – Политсибру – сменило главного редактора. 14 февраля о назначении на эту должность сообщил Василий Морозов, ранее работавший в другом проекте СМГ – Наших Новостях.
Ранее работавший редактором Политсибру несколько месяцев Дмитрий Инюшин, хотя и продолжает еще числиться руководителем проекта на сайте издания, по словам Морозова, покинул пост главреда.
В комментариях нового назначения в соцсетях Морозов также подтвердил, что Дмитрий Негреев на сегодня продолжает сохранять за собой в СМГ непубличную должность старшего менеджера по контенту ("главного редактора").
Перестановки в руководстве проектов СМГ начались после того, как несколько дней назад вакантное несколько месяцев кресло его руководителя занял один из директоров Эвалара, депутат Заксобрания Алтайского края (Единая Россия) Андрей Абрамов.← Назад
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