Центральное СМИ Эвалара сменило руководителя.

15.02.2018

Используемое в качестве фромнтмена в структуре медиа-группы Эвалара (Сибирская медиа-группа, СМГ) СМИ – Политсибру – сменило главного редактора. 14 февраля о назначении на эту должность сообщил Василий Морозов, ранее работавший в другом проекте СМГ – Наших Новостях.

Ранее работавший редактором Политсибру несколько месяцев Дмитрий Инюшин, хотя и продолжает еще числиться руководителем проекта на сайте издания, по словам Морозова, покинул пост главреда.

В комментариях нового назначения в соцсетях Морозов также подтвердил, что Дмитрий Негреев на сегодня продолжает сохранять за собой в СМГ непубличную должность старшего менеджера по контенту ("главного редактора").

Перестановки в руководстве проектов СМГ начались после того, как несколько дней назад вакантное несколько месяцев кресло его руководителя занял один из директоров Эвалара, депутат Заксобрания Алтайского края (Единая Россия) Андрей Абрамов.

Нет комментариев