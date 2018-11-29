Бюджет Алткрая на 2019 увеличился, но соцвыплаты в нем по-прежнему заморожены.

29.11.2018

29 ноября Заксобрание Алтайского края во втором чтении приняло разработанный правительством этого региона бюджет на 2019 год. Против этого голосовало лишь 3 депутата. Размер бюджета был увеличен (за счет новых согласованных федеральных средств), однако курс нового губернатора Виктора Томенко на сохранение политики замораживания основных социальных выплат в нем был сохранен.

Индексация основных социальных выплат в краевом бюджете была без каких-либо публичных пояснений заморожена при губернаторе Александре Карлине с началом текущего кризиса.

В итоге основные региональные социальные пособия - ветеранам труда, жертвам политрепрессий, краевое пособие на ребенка, краевой материнский капитал, пособие на "школьные завтраки" для детей из бедных семей в 2019 г. будут выплачиваются в неизменном виде, без индексации хотя бы на размер инфляции.

В Алтайском крае ожидали, что этот порядок будет ликвидирован новым губернатором после ухода в отставку его одиозного автора. Однако, бюджет 2019 года, даже после вливания в него новых федеральных трансфертов, оказался сверстан по старым "карлинским" принципам: курс на заморозку основных соцпособий оказался неизменен.

В финале самая массовая соцвыплата из краевого бюджета - ветеранам труда - уже который год без всяких комментариев сохранится в 2019 году замороженной на уровне 615 рублей, труженикам тыла и жертвам политрепрессий – на уровне 595 рублей. Ни на копейку в 2019 г. не увеличится ни краевое пособие на ребенка, по-прежнему составляющее 155 рублей, ни краевой материнский капитал (55387,5 рубля). И даже компенсация на питание для учащихся детей из бедных семей будет в 2019 году заморожена на прошлогоднем уровне, составив не более не менее, как 4 рубля 85 копеек в день.

Стоит отметить, что подобный подход в настоящее время разделяется далеко не всеми главами российских регионов. Так, в проекте бюджета соседней Новосибирской области на 2019 год. аналогичные выплаты планируется в будущем году выплачивать с "антиинфляционной" 4-процентной добавкой.

Непродуманная социальная политика управляющего Алтайским краем правительства уже привела здесь к беспрецедентному с начала 90-х годов падению уровня жизни. Начавшееся с июня, по итогам 10 месяцев 2018 года оно составило уже 4,3% к прошлогодним показателям реальных располагаемых доходов населения.

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