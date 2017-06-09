Блогер обвиняет главу Республики Алтай в угрозах.

09.06.2017

7-8 июня блогер из Горно-Алтайска Андрей Адарин опубликовал на YouTube записи своих телефонных разговоров с человеком, которого он представил как главу Республики Алтай Александра Бердникова. В ходе разговоров явно являющийся близким знакомым собеседник Адарина неоднократно в нецензурной форме высказывал угрозы в адрес блогера и выражал свое недовольство этническими алтайцами (к числу которых принадлежит и Адарин), обвиняя их в "предательстве".

Экспертиза подлинности записей не проводилась, однако голос и манера разговора собеседника Адарина выглядят весьма похожими на г-на Бердникова. Собеседник блогера также свободно употребляет в ходе разговоров многочисленные детали и имена из реального окружения республиканского губернатора.

В ходе разговора собеседник высказывает связанному с ним блогеру претензии в связи с некой публикацией, в разговоре неоднократно упоминается фамилия Путина, администрация президента РФ, звучал угрозы репрессий в адрес Адарина .

Андрей Адарин имеет в Республике Алтай скандальную репутацию, которую он неоднократно подтверждал, работая в интернет-пространстве на местные власти. В 2014 году он был осужден по ч. 3 ст. 159-2 УК РФ (мошенничество при получении субсидий путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере). Блогера обвинили в том, что в 2012 году он с привлечением своего знакомого, не осведомленного о преступных намерениях, зарегистрировал ООО, не собираясь в действительности заниматься бизнесом и получил грант на 0,3 млн рублей для начинающих предпринимателей в рамках муниципальной целевой программы "Поддержка малого и среднего предпринимательства МО "Чемальский район" на 2011–2014 годы".

Говоря о мотивах публикации им записей, Адарин заявил о моральных терзаниях, которые он якобы стал испытывать в последнее время в ходе сотрудничества с властью. Он также призвал местных жителей к участию 12 июня в антикоррупционной уличной акции в Горно-Алтайске в рамках общероссийской инициативы оппозиционера Алексея Навального.

Местные оппозиционеры оперативно распространили публикации Адарина в федеральной прессе, они также попали и в критически настроенные к местному губернатору республиканские СМИ. Организатор оппозиционных митингов Ходорковского и Навального в Горно-Алтайске Павел Пастухов охарактеризовал Адарина крайне критически, назвав его "скандальным блогером, авантюристом и человеком откровенно работающим на местную власть, особенно в период избирательных кампаний". Тем не менее, Пастухов принял активное участие в распространении опубликованных Адариным записей и завершил свое видеообращение по этому поводу приглашением на митинг 12 июня, поскольку "этого терпеть уже просто невозможно".

Республиканские власти и связанные с ними медиа-ресурсы пока никак не комментируют разрастающийся скандал вокруг приписываемых главе республике неприемлемых высказываний.

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