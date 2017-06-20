Близкий к уходящему Тулееву холдинг СДС передает контроль над Алтайвагоном госкорпорации Ростехнологии.

20.06.2017

Контроль над вторым по объему промышленного производства предприятием Алтайского края – Алтайвагоном – будет передан его собственниками, группой СДС госкорпорации Ростехнологии. Контроль над этим предприятием имеющий репутацию близкого к губернатору Кемеровской области Аману Тулееву холдинг СДС получил в 2009 г. в результате непрозрачных операций с акциями. Контролировавшие завод ранее алтайские и московские бизнесмены заявляли при этом в прессе о рейдерском захвате предприятия.

Примечательно, что о решении СДС расстаться с крупным активом стало известно вскоре после того, как неофициальный патрон холдинга – Тулеев – исчез из публичного поля. В мае-июне он не появлялся на публике, а мотивировавший его отсутствие отпуск неоднократно продлялся. На фоне отсутствия убедительной информации о состоянии здоровья многолетнего авторитарного главы Кузбасса, в соцсетях поползли слухи о существенных проблемах с ним, и даже о смерти губернатора.

Примечательно, что президента СДС, долларового миллиардера Михаила Федяева в СМИ ранее называли в качестве человека, которого уходящий кузбасский лидер якобы хотел видеть в качестве своего преемника. В этой связи не исключено, что передача крупнейшего алтайского завода влиятельной в окружении Путина госкорпорации может быть связано с процессом поисков преемника уходящего губернатора важного региона.

О передаче Алтайвагона Ростехнологиям заявил 19 июня при неясных обстоятельствах вице-премьер правительства Алтайского края Виктор Мещеряков (официальный сайт краевого правительства не публикует это важное заявление и не поясняет - где и когда оно было сделано). При этом Мещеряков уклонился о того, чтобы рассказать об условиях передачи завода. Неясно, что это - продажа, бесплатная передача, или намерение работать под брендом Ростехнологий при сохранении прав старых собственников? Тем не менее, о сделке г-н Мещеряков говорил как уже о фактически заключенной - "собственники «Алтайвагона» договорились о вхождении предприятия в состав госкорпорации «Ростех».

Раскрывший готовившуюся негласно крупнейшую сделку (сам СДС о ней также ничего не сообщает) алтайский вице-премьер считает, что она была вызвана лишь конкурентными проблемами с предприятиями Ростехнологий.

"Решение войти в состав Ростеха было принято под влиянием конкурентной борьбы, которая развернулась между «Алтайвагоном» и «Уралвагонзаводом» (УВЗ). В конце мая «Алтайвагон» после трехлетних попыток получил от Федеральной антимонопольной службы скидку на порожний пробег для своих инновационных вагонов. Такие скидки действуют с 2013 года для нескольких моделей производства Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), с 2014 года — для УВЗ. Поэтому ФАС решила уровнять их конкурентные возможности лидеров вагоностроительного рынка с третьим по объему производства игроком - Алтайвагоном. Но, как отметил Виктор Мещеряков, стоимость алтайского вагона составляет 2,2 млн руб., тогда как УВЗ продает свои вагоны по 2,8 млн. руб. Полученная скидка давала алтайским вагоностроителям дополнительное преимущество. Поэтому УВЗ был против решения ФАС, но когда антимонопольная служба проигнорировала его мнение, нашел способ воткнуть палку в колеса «Алтайвагону». Он как владелец лицензии запретил предприятию из Первоуральска поставлять некоторые детали для вагонной тележки на Рубцовский филиал «Алтайвагона», сославшись, что они не прошли необходимые испытания. В результате сборка тележек в Рубцовске приостановилась, а в Новоалтайске пришлось в очередной раз сокращать выпуск вагонов. Чтобы решить эту проблему, собственники Алтайвагона договорились, что предприятие войдет в корпорацию «Ростех», где собрано около 700 различных компаний, в том числе и «Уралвагонзавод» - излагает 20 июня версию алтайского чиновника официальный орган властей Алтайского края – газета Алтайская правда.

Власти края рассматривают вхождение завода в состав Ростеха прагматически – с точки зрения того, как это повлияет на стабильность его работы.

"Вице-премьер считает, что вхождение в «Ростех» алтайского завода только пойдет ему на пользу. Он вспомнил, что «Алтайвагон» постоянно лихорадило. Ситуация доходила до почти остановки предприятия. За последние шесть лет его пришлось трижды спасать. Находясь в одной корпорации, два крупных игрока УВЗ и «Алтайвагон» могут договориться о разделе между собой половины рынка, который в России составляет около 40 тыс. вагонов в год. Работа обоих предприятий будет более прогнозируемой", - излагает их позицию краевой официоз.

На снимке: Михаил Федяев и Аман Тулеев.

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