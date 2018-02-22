Бездна поглядела на планетарий

22.02.2018

СКР передал в суд уголовное дело против двух руководителей Барнаульского планетария за показ фильмов без лицензии. Это дело, похоже, имеет шанс стать первым из "культурных процессов", серия которых готовится сейчас по всей России кураторами из спецслужб.

От редакции.

21 февраля управление СКР в Алтайском крае распространило заявление о завершении расследования уголовного дела против двух руководителей Барнаульского планетария. Директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Барнаульский планетарий» и его заместителя обвиняют по п.п. «в», «г» ч.3 ст.146 УК РФ в нарушении авторских прав, т.е. незаконном использовании объектов авторского права, совершенном в особо крупном размере лицом с использованием своего служебного положения. Помощник руководителя СУ СКР по краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова пояснила, что речь идет о претензиях по незаконному использованию показываемых в планетарии т.н. "полнокупольных фильмов".

Инкриминируемые руководителям планетария преступления вменены в по максимально суровой формулировке, предусматриваемой ст. 146 УК РФ. В данной квалификации они предусматривают наказание принудительными работами на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 0,5 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

Фамилии обвиняемых руководителей планетария не называются. По состоянию на начало 2018 года должность директора планетария занимал Павел Ягодкин, а его заместителем была – Галина Шкловская, ранее действительно работавшая директором этого учреждения культуры.

"Дело планетария", по косвенным данным, с самого начала рассматривалось сообществом алтайских силовиков как особо важное. Так, оперативное сопровождение его осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. С одной стороны, это указывает на его вероятного инициатора, а с другой - показывает ту значимость, которую ему придавали его организаторы. Да и сам СКР, видимо, счел дело совсем нерядовым – сообщение своего провинциального управления об его окончании он продублировал на своем федеральном сайте, что традиционно практикуется лишь для важных расследований, стоящих на особом контроле.

СКР так описывает увиденную им фабулу уголовного дела: "По данным следствия, обвиняемые с целью повышения показателей своей работы и работы возглавляемого ими учреждения незаконно использовали объекты авторского права - полнокупольные фильмы, которые на протяжении длительного времени демонстрировали посетителям планетария без заключения соответствующих лицензионных соглашений с правообладателем и вопреки его воли. Данные объекты авторского права руководство учреждения получало в распоряжение от различных источников путем копирования на электронные носители.

В результате нарушения авторских прав правообладателю аудиовизуальных произведений был причинен материальный ущерб в общей сумме более 8 миллионов рублей".

СКР не раскрывает методику подсчета ущерба, а также данные о правообладателях, которым он был нанесен. В настоящее время на рынке полнокупольных фильмов России представлена продукция производства почти исключительно иностранных производителей – Индии, Европы и Америки. При этом существенная часть таких фильмов распространяется бесплатно. Стоимость бессрочной лицензии на использование платных фильмов различна, но по максимуму она, как правило, не превышает 150 тыс. рублей. В настоящее время Барнаульский планетарий предлагает к просмотру 27 таких фильмов (часть сеансов платные, часть – бесплатные). Большая часть из показываемых фильмов – это астрономические программы, но несколько фильмов носят детский развлекательный характер.

Один из 25-ти ныне действующих в России Барнаульский планетарий с 1950 года работает в построенном в 1909 г. бывшем здании кладбищенской церкви в парке Изумрудный в центральной части Барнаула. С 1964 года планетарий использует проектор немецкой фирмы Карл Цейс Йена, показывающий на искусственном небесном своде 5800 звезд, Млечный Путь, скопления звезд, внегалактические и газовые туманности, планеты, метеоры, солнечные и лунные затмения, полярные сияния.

Персонажи во дворе Барнаульского планетария, похоже, скоро могут радикально смениться.

В постсоветский период местная епархия (ныне митрополия) РПЦ неоднократно заявляла требования на здание планетария. Представители церкви требовали освободить здание планетария, проводили возле него уличные акции, учреждение культуры пикетировали участники контролируемых ими парамилитарных группировок. Городское сообщество Барнаула относилось к нагнетаемому РПЦ конфликту крайне негативно, однако местные власти демонстрировали лояльное отношения к аппетитам клириков. От выселения планетарий, видимо, спасали опасения большого публичного скандала. А также отсутствие в распоряжении властей подходящего здания, куда его можно было бы переместить (и денег в бюджете на эту программу).

Во второй половине 2017 года парк, где расположен планетарий, собственником которого является администрация Барнаула и краевое правительство, сменил арендатора, и он немедленно приступил к массовой вырубке там деревьев. По городу поползли слухи о том, что парк предназначен для массовой застройки. В итоге вырубка его остановилась, однако в текущую зиму он ушел в совершенно разоренном состоянии.

Одинокий планетарий все еще стоит посреди разоренного под эгидой властей парка.

В этой ситуации на форумах сообщивших о "деле планетария" алтайских СМИ уже стали появляться комментарии местных жителей, высказывающих подозрения в том, что оно могло быть инициировано с целью освобождения здания учреждения культуры. "Или нужно всеми правдами и неправдами всё же отжать здание у планетария и наконец по.ерить его просветительскую работу ? А то рабы божьи всё ещё не верят , что земля плоская и солнце вокруг неё вращается?" – пишет местный читатель популярного ИА Амител.

Косвенным подтверждением того, что "дело планетария" в Барнауле может иметь непубличную подоплеку, является то, что в последнее время ему предшествовала цела серия однотипных резонансных уголовных дел, открытых российскими силовиками против деятелей культуры.

Так, в Новосибирске более четырех тысяч жителей этого города подписали (на 20 февраля) петицию об освобождении из СИЗО заключенного туда директора городского планетария Сергея Масликова. Полученные им за сдачу в аренду части техники планетария 190 тыс. рублей силовики квалифицировали как взятку (в городе, однако, многие уверены в том, что ее не было, а на самом деле директор планетария просто лишь изыскивал средства на различные образовательные и популяризаторские мероприятия и «выкручивался как мог»).

Практически одновременно СМИ сообщили об также инициированном ФСБ в Санкт-Петербурге уголовном деле против неназванных пока руководителей малого драматического театра (директор и худрук – Лев Додин). А за несколько дней до этого в Москве арестовали бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова (оба дела ведутся по обвинениям в мошенничестве).

Барнаульское дело, однако, имеет шансы стать первым из "культурных процессов", по которому будет вынесен приговор. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение против двух деятелей культуры и уголовное дело против них сейчас направлено в суд.