Барнаульцы предпочитают видеть парк Изумрудный рекреационным и спортивно-досуговым.

19.03.2019

Об этом свидетельствуют данные онлайн-анкетирования более 1150 жителей Барнаула, проведенного гражданским активистом Иваном Дворцовым. Итоги анкетирования о судьбе парка Изумрудный были опубликованы им в соцсетях утром 19 апреля. В основном в опросе приняли участие барнаульцы молодого среднего возраста, почти две трети заполнивших анкеты – женщины. 47% участников опроса живут либо рядом с парком, либо в пешеходной доступности от него.

Говоря о приоритетных направлениях развития парка, фактически уничтоженного частными арендаторами и при потворстве городских властей, горожане выбрали два приоритета.

Это рекреационный/ландшафтный/мемориальный парк (максимально тихий отдых), либо вариант спортивно-досугового/событийного парка (тихий отдых, спорт, мероприятия).

Альтернативный же вариант (предполагающий активное коммерческое использование территории) - парк развлечений и аттракционов/ (активный отдых, развлечения, мероприятия) набрал ощутимо меньше голосов.

В итоге авторы исследования по итогам ответов горожан проранжировали популярность этих трех стратегий развития парка.

6.9 балла - рекреационный/ландшафтный/мемориальный парк

6.4 балла - спортивно-досуговый/событийный парк

3.9 балла - парк развлечений и аттракционов.

Говоря о конкретных проектах восстановления парка, горожане делали акцент (60-70%) на программах озеленения. При этом речь шла преимущественно не о классическом городском декоративном озеленении (клумбы, однолетники, вазоны), а о экологически-природном ландшафте (деревья, многолетники, естественный ландшафт). На втором месте (20%) оказались бесплатные игровые и спортивные площадки.

В середине дня 19 марта в Заксобрании Алтайского края должен состояться круглый стол по проблеме восстановления парка. Дискуссия ожидается крайне представительной - его организатор, депутат Владислав Вакаев, сообщил о том, что о готовности принять участие в мероприятии сообщило более 50 экспертов в различных областях.

Впрочем, пока сложно говорить о реальных последствиях этого процесса – и краевое правительство, и администрация Барнаула, являющиеся фактическими долевыми собственниками парка, пока уклоняются от озвучивания внятной позиции о его судьбе.

В краевом правительстве уже дали понять, что там в третий раз хотели бы передать парк в руки частного коммерческого арендатора. В этой связи по неподтвержденным данным, о желании получить контроль над рекреационной зоной якобы уже заявили ряд бизнесменов с неоднозначной репутацией. Среди них инсайдеры называют и одного из участников процесса развала парка предпринимателя Павла Тулина, якобы пытающегося сейчас донести свои предложения до главы региона. Однако, в крайправительстве также неофициально сообщают, что в окружении губернатора пока воздерживаются делать окончательный выбор в пользу понятных для них схем бизнес-освоения парка, опасаясь последствий публичного взрыва возмущения горожан. Позиция городской команды по данному вопросу, хотя и мотивирована материальными интересами, при этом целиком зависит от позиции окружения губернатора, резюмировал источник.

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