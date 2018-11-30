Алтайский крайизбирком: проедаемый и обильно запиваемый бюджет.

30.11.2018

Характерная для российской системы избиркомов традиция развертывания на избирательных участках буфетов дала в Алтайском крае неожиданные плоды – по инициативе регионального избиркома организаторы выборов в этом регионе "проели" в 2018 году без малого миллион бюджетных средств. При этом заметившие этот факт общественники пока не смогли обнаружить публичные следы десятков анонсированных мероприятий, под которые списывались закупленные деликатесы.

О том, что избирательная комиссия Алтайского края в 2018 году заключила два госконтракта с АКГУП «Столовая администрации края» на проведение кофе-пауз и обеспечение питьевой водой участников обучающих семинаров, сообщил в своем аккаунте в Фейсбуке 30 ноября общественник Сергей Шуленин.

"Сумма, на которую «перекусили и запили», впечатляющая – 893.600,00 рублей", - отмечает автор, ссылающийся на публичные данные системы госконтрактов.

Так, "контрактом от 27.02.2018 предусмотрено, что «Столовая» обслужит 11 семинаров при общем количестве обучающихся – 170 человек на сумму в размере 494 000,00 рублей. На 1 одного человека предусмотрено – 2641 руб.

Контрактом от 08.10.2018 «Столовая» обязуется обслужить 170 человек на 9 семинарах за 399 600,00 рублей. На 1 человека предусмотрено – 2350 руб.

Меню кофе-паузы и обеспечения питьевой водой: мини-пирожные в ассортименте (30г) – 170; мини-пирожки (30г) с мясом курицы, с мясом говядины и свинины, с красной рыбой – 510; чай черный и зеленый (2г) – 180; кофе (2г) – 90; сахар (5г) – 300; лимон (15г) – 90; сливки (10г) – 90; вода минеральная газированная (0,5л) – 135; вода минеральная негазированная (0,5л) – 135".

Шуленин подчеркивает, что «Столовая» была обязана по этим контрактам оказать услуги по поставке продуктов питания в главной резиденции правительства Алтайского края (Барнаул, пр. Ленина,59), где располагается и Крайизбирком.

"Но на его сайте нет ни одного упоминания, что обучающие семинары проводились по этому адресу. Так кого кормили и поили на, без малого миллион рублей? И это при том, что всегда говорят про социально-ориентированный бюджет, в котором все основные социальные выплаты остались без повышения", - делится своими сомнениями общественник.

Практика коррупционных манипуляций с продуктами питания ранее уже всплывала в деятельности чиновников в Алтайском крае. Так, подобные обвинения звучали в ходе следствия и суда в адрес ныне отбывающего срок заключения за коррупционные преступления бывшего вице-губернатора этого региона Юрия Денисова. В оглашенных в ходе процесса над руководителем края материалах следствия рассказывалось о том, что он регулярно получал "продуктовые наборы" от подчиненных. Они состояли из мясных и рыбных деликатесов, фруктов, головки элитного сыра, коробки конфет, бутылки крепкого алкоголя для вице-губернатора и элитного шампанского для его супруги. Цены криминальных "подарков", впрочем, были не так уж и высоки - от 7,5 до 12 тыс. рублей.

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