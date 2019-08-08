Алтайский край занял 72 место в экономическом рейтинге регионов РЭУ им. Плеханова.

08.08.2019

Действующее при РЭУ им Плеханова Научно-исследовательское объединение опубликовало рейтинг российских регионов, отражающий тенденции развития их экономик. В нем включены данные о 80-ти российских регионов из 85-ти (по состоянию на август 2019 г.).

Алтайский край в рейтинге ожидаемо вошел в группу регионов –аутсайдеров, заняв 72-место. Впрочем, это выше показателей годичной давности – в прошлогоднем рейтинге край был оценен 78-м место, став тогда едва ли не абсолютным российским аутсайдером.

Авторы рейтинга (он публикуется с августа 2018 г.) рассчитывают его на основе анализа большой группы статистических показателей, интегрально отражающих инвестиционную привлекательность регионов, а также качества жизни квалифицированных кадров. Задача рейтинга – анализ экономик российских регионов для определения их готовности к переходу на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Создатели рейтинга отмечают, что за период их работы разрыв между ведущими и российскими регионами и аутсайдерами ощутимо вырос. Причиной этого стала деятельность иностранных инвесторов, которые активно вкладывают деньги в субъекты РФ с устойчивым темпом развития, при этом практически полностью игнорируя отстающие.

В группу максимально проблемных российских регионов в Сибири, помимо Алтайского края, также попали Омская и Кемеровская области, Тува и Хакасия.

А вот Республика Алтай, несмотря на ряд проблемных текущих статпоказателей, в финале была оценена достаточно высоким 57-ым местом, существенно опередив в этой связи по своему инвестпотенциалу считающуюся одним из сибирских лидеров Новосибирскую область (67 место).

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