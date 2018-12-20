Алтайский губернатор поздравил чекистов, прямо связав их с преступными советскими спецслужбами.

20.12.2018

20 декабря правительство Алтайского края опубликовало заявление губернатора этого региона Виктора Томенко (документ также подписал председатель Заксобрания края и лидер местной Единой России Александр Романенко) в адрес "сотрудников органов госбезопасности". День 20 декабря (носящий неофициально название "День чекиста") считается особо значимым праздником в среде консервативных силовиков, подчеркивающих происхождение и преемственность российских органов безопасности от преступных спецслужб советского периода (20 декабря 1917 г. была создана ВЧК, позднее в советский период сменившая множество названий — ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ).

Только на территории Алтайского края в ходе деятельности "органов госбезопасности" были убиты десятки тысяч людей, от 200 до 400 тысяч человек (полные данные по ряду периодов здесь не сведены) были подвергнуты политическим репрессиям. Лишь в 2018 году на территории края несколько раз были найдены массовые захоронения жертв репрессий советского периода.

Томенко и Романенко, однако, в своем поздравлении прямо подчеркивают то, что они рассматривают современные российские органы безопасности в качестве наследников и правопреемников преступных советских спецслужб.

"С первых дней создания органы безопасности защищают суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, ведут борьбу с разведдеятельностью иностранных государств", - пишут руководителя края.

Кровавое столетие истории российских спецслужб вызывает у авторов обращения лишь поток комплиментов в адрес людей, рассматриваемых как их наследники. "С поставленными задачами работники органов безопасности справляются благодаря высокому профессионализму, стойкости и мужеству. За верность лучшим боевым традициям и наличие современных оперативных и аналитических возможностей вы по праву считаетесь одной из сильнейших спецслужб мира", - пишут руководители региона.

В финале обращения Томенко и Романенко выражают уверенность в том, что наследники советских "чекистов" будут содействовать им в "стабильном экономическом и социальном развитии страны и Алтайского края".

На фото: картина петроградского художника Ивана Владимирова ("В подвалах ЧК, 1919"), привлекавшегося в те годы советскими службами к работе в качестве специалиста по рисунку.

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