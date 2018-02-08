Алтайский эсер, упрекнувший однопартийцев в предательстве за поддержку ими Путина, был исключен из партии.

08.02.2018

Решение об этом было принято 8 февраля на оперативно собранном Бюро Совета действующей в Алтайском крае организации партии Справедливая Россия. Руководство регионального отделения СР решило там исключить из партии руководителя Новичихинской районной организации СР Ивана Новикова.

Поводом для решения стало открытое письмо Новикова, в котором он от лица возглавляемой ими организации, проведшей по этому поводу специальное собрание, упрекал партийное руководство во том, что оно решило открыто поддержать намерение Путина в очередной раз продлить свои полномочия. Эсеры из алтайской глубинки оценивали итоги 18 лет правления Путина как "неэффективные". Они характеризовали перспективы продолжения его правления, как "путь дальнейшего обнищания народа, «варварской оптимизации» всех достижений и социальных гарантий".

Поводом для открытого письма стал организованный работающими на Алтае прокремлевскими политтехнологами 2 февраля символический акт "капитуляции" алтайских эсеров, их демонстративного примирения с Единой Россией на почве поддержки Путина. Продемонстрированное там руководством краевой парторганизации публичное унижение, подчеркнутое наполненными злорадством торжествующими комментариями местных единороссов, вызвало шквал негодующих оценок на форумах местных СМИ и в соцсетях.

Эта реакция была достаточно болезненно воспринята руководителями местных организаций СР в Алтайском крае, среди которых - большая группа реально авторитетных на местах лидеров общественного мнения, оказавшаяся сегодня заложниками политики руководства своей партии на безоговорочную капитуляцию перед кремлевским режимом.

По словам Новикова, после публикации открытого письма он получил большое количество звонков с выражением поддержки от товарищей – руководителей организаций СР на местах. Неофициально поддержку его позиции выражали и ряд руководителей краевой организации СР, отметил Новиков. Однако, на сегодня никто из них не решился высказаться против курса на поддержку Путина открыто.

После публикации письма эсеров из Новичихи, в аппарате краевой парторганизации заявили, что полномочия Новикова как руководителя районной организации на сегодняшний день истекли. А руководимую им организацию назвали "фактически недействующей".

А 8 февраля высказавшегося против поддержки Путина активиста исключили из партии. "Причиной исключения стало грубейшее нарушение Устава партии, а также действия наносящие вред политическим интересам партии," – говорится в опубликованном по этому поводу заявлении на партийном сайте. Его антипутинское письмо бывшие товарищи по партии заклеймили как "действия дискредитирующие партию и наносящие вред политическим интересам партии".

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