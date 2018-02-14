Алтайские СР и ЛДПР наперебой хвастаются тем, как им удалось провести лидера единороссов на пост главы района.

14.02.2018

Действующие в Алтайском крае организации партий Справедливая Россия и ЛДПР 13 февраля распространили заявления, в котором в пафосной форме сообщали о своей роли в состоявшемся в этот день избрании нового главы Панкрушихинского района. Им стал Дмитрий Васильев. В правительстве Алтайского края уточнили, что до избрания он являлся исполнительным директором ИП Васильева Е.А. и на непостоянной основе возглавлял Панкрушихинский сельсовет (в границах которого проживает почти половина из 12 тысяч населения этого отдаленного района).

Первым выдержанное в победных тонах сообщение об избрании г-на Васильева распространил в соцсетях руководитель аппарата краевой СР Владислав Вакаев. Подчеркнув то, что новым главой стал "экс-руководитель местного отделения нашей партии в районе", лидер алтайских эсеров поделился тем, что вдохновившая его победа была непростой.

"Выиграл он с уверенным отрывом – за него проголосовало 12 депутатов, а за его соперницу Антонину Гузееву лишь пять человек. Победа эта была непростой, Дмитрий Владимирович долго шел к ней. Хотелось бы поздравить его с заслуженным успехом и пожелать плодотворной работы в интересах своих земляков", - пишет депутат краевого Заксобрания Вакаев.

Спустя несколько часов политическую коллизию в сельской глубинке прокомментировала и краевая организация ЛДПР, лидер которой Евгения Боровикова (она также является депутатом краевого Заксобрания от своей партии) даже совершила специальную поездку в Панкрушиху, где также лоббировала избрание Васильева.

"Парламентарий призвала депутатов не брать под козырек и не голосовать за навязанного кандидата, а поддержать земляка - Дмитрия Васильева", - так описывает сложившуюся там ситуацию пресс-служба алтайских сторонников Жириновского. "Не нужно депутатам быть марионетками в чужих руках. Я призвала их думать головой и сердцем, взвесить все «за» и «против». Чтобы потом не было стыдно", - так изложила Боровикова свою речь перед местными депутатами, завершившуюся триумфальным голосованием в пользу Васильева.

При этом в пресс-релизе ЛДПР содержится небольшая деталь, существенно оттеняющая победные заявления двух партий. В сообщении для прессы вскользь упоминается о том, что горячо поддержанный СР и ЛДПР герой дня помимо прочего является главой фракции партии Единая Россия в районном собрании депутатов.

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