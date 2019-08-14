Алтайские СМИ цитируют анонимный слив о новом криминальном эпизоде в работе религиозного приюта.

14.08.2019

СМИ группы Эвалар 13 августа публикуют сообщения о новом криминальном эпизоде, якобы имевшем место в деятельности получившего скандальную известность приюта Успех в Барнауле, связанного с действующей здесь квази-протестантской религиозной группировкой.

Первые сообщения о том, что в действующем в Барнауле приюте для стариков они проживают в неприемлемых условиях, появились в СМИ в апреле с.г. Коммерческий частный приют был связан с квази-протестанской группировкой, действующей в Новосибирской области и Алтайском крае (она контролировала также и другие подобные "социальные учреждения").

Несмотря на подозрительный характер проекта, его организаторы сумели убедить Министерство соцзащиты Алтайского края наделить приют Успех официальным статусом поставщика социальных услуг (в соответствующем реестре Министерства приют числился в последней строке под номером 110).

Однако, после скандала вокруг условий содержания стариков события стали развиваться по нарастающей – контролирующая приют семейная чета Ягофаровых напала на приехавшую туда съемочную группу, в приюте умерла одна из подопечных, и в итоге пациенты были оттуда срочно вывезены. Начавшееся полицейское расследование вынудило отреагировать и покровителей приюта в крайправительстве – Минсоцзащиты оперативно отозвало его официальный статус и приняло часть пациентов в свои учреждения.

В медиа заговорили о том, что чета Ягофаровых, возможно, могла быть причастна к манипуляциям со средствами пациентов (в том числе, высказывались предположения о возможном присвоении наследства умерших). Каких-либо подтверждений этих подозрений со стороны МВД до сих пор, однако, не появилось, а Лариса Ягофарова отрицала эти обвинения.

Новую порцию подозрений адрес Ягофаровой опубликовал 13 августа канал Unusial Crimes Barnaul, выпускаемый в нескольких социальных сетях. Канал носит анонимный характер и пытается создать у читателей впечатление о том, что он имеет устойчивые каналы поступления информации из ГУ МВД по Алтайскому краю.

Не указывая источники информации, канал заявил том, что в рамках расследования деятельности приюта был вскрыт еще один эпизод - августе-сентябре 2018 г. Ягофарова якобы с помощью фальшивых доверенностей и расписок неправомерно получила 1,197 млн рублей от клиентов приюта. Анонимный канал утверждает, что администратор приюта ранее имела "в наличии букет из судимостей за кражи, грабежи, наркоту и мошенничества".

Версию анонимов 13 августа практически дословно публикует входящая в группу Эвалар Комсомольская правда Барнаул. Примечательно, что каких-либо подтверждений из иных источников этих заявлений в публикации не содержится.

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