Алтайские коммунисты по-тихому свернули акцию за отставку Карлина.

12.12.2017

Пафосно начатая Алтайским крайкомом КПРФ в сентябре акция сбора подписей с требованием отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина была без каких-либо публичных заявлений свернута ее организаторами.

Акция была начата по итогам сентябрьских муниципальных выборов в Алтайском крае как своего рода ответ на очередную волну массовых нарушений, организованную в ходе этой кампании губернаторской командой. Однако, реальным поводом возникшего именно тогда требования КПРФ отставки губернатора могли быт активно распространенные в тот период "губернаторопада" ожидания скорого решения Кремля убрать из Алтайского края непопулярного руководителя.

В итоге кампания сбора подписей велась КПРФ как сугубо пиар-акция - за первый месяц ее она отчиталась лишь о скромных 2 тысячах подписей (годом ранее аналогичная акция Яблока за считанные дни собрала на Алтае на порядок большее число подписантов).

Алтайский губернатор, однако, по итогам оставшихся непубличными переговоров в кремлевских коридорах власти, сумел по сей день сохранить свое кресло (что, впрочем, не заставило исчезнуть слухи о его отставке).

Крайком КПРФ в этой ситуации объявил о продлении срока сбора подписей за отставку губернатора - до 1 декабря. Однако, на 1 декабря, ни в последующие дни алтайские коммунисты не вспомнили о своей, очевидно, исчерпавшей пиаровский эффект инициативе.

В 2016 году, впрочем, аналогичным образом завершилась и акция Яблока "за отставку Карлина" – по окончанию думских выборов активно пиарившаяся на этой инициативе партия тут же свернула сбор подписей и даже не смогла сколько-нибудь внятно пояснить – что она намерена сделать с подписями доверивших ей свое волеизъявления нескольких десятков тысяч жителей Алтая?

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