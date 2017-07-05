Алтайские авиалинии лишились основной лицензии.

05.07.2017

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приказом от 3 июля аннулировало сертификат эксплуатанта N 333 расположенной в Барнауле и имеющей статус краевого государственного унитарного предприятия авиакомпании "Алтайские авиалинии". Решение было принято по собственному заявлению компании, поступившему в Росавиацию 21 июня сообщает ТАСС.

КГУП "Алтайские авиалинии" было образовано в 1997 г. на базе Барнаульского государственного авиапредприятия в целях оказания авиационных услуг для отраслей экономики края. Основными видами ее деятельности были заявлены коммерческие воздушные перевозки, туристические полеты, аварийно-спасательные работы, воздушные съемки и др. Предприятие располагало парком из пяти вертолетов: одного Ми-8ПС и четырех Ми-8Т (сообщалось, что в 2008 г. оно приобретало вертолеты Robinson, однако судьба их неизвестна).

В ноябре 2016 года без огласки по тому же адресу было создано одноименное ООО, получившее от фактически ликвидируемого КГУП весь его авиапарк из 5 вертолетов, а затем соответствующие лицензии (включая полученный в декабре сертификат эксплуатанта).

100-процентным собственником нового предприятия стало Минимущество Алтайского края. Эти манипуляции губернаторской команды не предавались огласке – на официальном сайте края в соответствующем перечне транспортных предприятий по-прежнему числится лишь КГУП Алтайские авиалинии. И даже сайт нового авиапредприятия, скромно указывая в одном месте буквы ООО, по-прежнему пытается представить его прежним госпредприятием, подробно рассказывая о его истории и демонстрируя принадлежащие КГУП лицензии (включая отозванный ныне Росавиацией сертификат эксплуатанта N333).

Доставшийся новому, уже негосударственнному предприятию, авиапарк, по косвенным данным, находится в достаточно проблемном состоянии. Об этом может свидетельствовать анализ 18 объявленных ООО за несколько месяцев его деятельности тендеров (на общую сумму более 17 млн рублей). Так, значительная часть конкурсов посвящена желанию нового авиапредприятия выяснить – подлежат ли доставшиеся ему вертолеты, в значительной степени работавшие более 35 лет, дальнейшей эксплуатации.

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