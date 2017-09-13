Алтайская таможня просит граждан выявлять санкционку и сообщать об этом.

13.09.2017

Алтайская таможня начала в регионе своей ответственности кампанию по пропаганде среди его жителей дейтсвий по выявлению санкционных продуктов и доносительства об этом в ФТС. С этой целью 12 сентября пресс-служба регионального таможенного ведомства разослала в СМИ соответствующее обращение.

В нем подробно описан предлагаемый гражданам порядок, в рамках которого они смогут правильно оформить свой донос и направить его на соответствующий адрес. Прежде всего таможенников интересует информация о том, появляются ли относящиеся к "санкционке" продукты питания в торговой сети на местах.

"На официальном сайте Федеральной таможенной службы www.customs.ru создан раздел, с помощью которого любой желающий может сообщить информацию о выявленных товарах, запрещённых к ввозу на территорию Российской Федерации в связи с применением специальных экономических мер.

Для этого на стартовой странице официального сайта ФТС России необходимо кликнуть на баннер «Выявление «санкционных товаров». Откроется соответствующий раздел сайта «Федеральная таможенная служба. Участникам ВЭД», на которой можно будет увидеть электронный адрес fts_gr@cа.customs.ru. Этот адрес следует использовать для отправки информации по данной теме", - разъясняется в обращении алтайских таможенников.

Решение о запрете ввоза в Россию мяса и рыбы, овощей и фруктов, ракообразных, моллюсков, сыров, молока и молочных продуктов, орехов, готовых пищевых продуктов, соли и др. из Евросоюза, США, Украины, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна были приняты указом Путина в качестве ответной меры на санкции в связи действиями России на Востоке Украины. По оценке экспертов, эти запреты стали причиной существенного повышения цен на продовольствие в России, а также резко снизили его качество.

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