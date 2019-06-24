Алтайская прокуратура поддержала власти в попытке засекретить коррупционные грехи генерала Новикова.

24.06.2019

Прокуратура Алтайского края формально поддержала управляющую Барнаулом команду в ее попытке засекретить информацию о коррупционных нарушениях, вменяемых главе Октябрьского района Барнаула, влиятельному экс-генералу МВД Вячеславу Новикову.

Это следует из заявления для СМИ, распространенного 24 июня пресс-службой действующей в Алтайском крае организации партии Яблоко. В заявлении, дружно проигнорированном местным сообществом СМИ, Яблоко излагает историю коррупционных правонарушений, вменяемых видному чиновнику, в прошлом работавшему первым заместителем начальника краевого главка МВД и имевшем неофициальную репутацию доверенного конфидента в силовом сообществе правившего в Алтайском крае почти полтора десятилетия тандема Александра Карлина и Сергея Локтева.

С именем генерала Новикова в прошлом в Алтайском крае неоднократно связывали и серию рейдерских операций по давлению на бизнес, и силовое прикрытие разгрома выборности муниципальной власти, и криминальные спецоперации в отношении независимой прессы и оппозиционеров. Продемонстрировал в свое время Новиков и покровительство криминальной деятельности в региональном центре Э, выразив готовность поручиться за арестованного тогда одного из руководителей этого ведомства (подполковник Василий Мандзюк, впрочем, в итоге был осужден, а скомпрометированный резонансным расследованием центр фактически распущен и создан с "чистого листа").

Однако, все требования провести расследование деятельности Новикова во время его работы в МВД так и не возымели реакции (в финале он был по-тихому уволен во время президентства Медведева).

Возглавивший с подачи команды губернатора Карлина Октябрьский район Барнаула генерал несколько лет рассматривался в местном политикуме как доверенный эмиссар "алтайского тандема" для последующего продвижения на пост сити-менеджера Барнаула.

Однако, что-то пошло не так. А в мае 2018 г. покровители Новикова были отрешены уже президентом Путиным от управления краем (сохранив здесь, впрочем, значительную часть влияния во власти, и полностью – контроль над захваченными позициями в экономике).

Вскоре после этого система "прикрытия" влиятельного экс-силовика начала давать сбои: уже осенью 2018 г. в публичном пространстве стали появляться первые сообщения о допущенных им коррупционных нарушениях. Именно тогда к этому процессу подключилось местное Яблоко, попытавшись узнать в администрации Барнаула - как был наказан Новиков за декларацию о доходах и имуществе, где он не указал элитную недвижимость в одном из коттеджных поселков в пригороде Барнаула (экс-генералу также вменяли использование служебного автомобиля в семейных целях).

В горадминистрации длительное время не признавали факта нарушений Новиковым антикоррупционного законодательства, а затем активно скрывали информацию о том, как он был наказан за это.

Тогда, однако, с помощью прокуратуры, Яблоко все же смогло получить информацию о содержании коррупционных нарушений и о наказании. Вопреки требованиям законодательства, предусматривавшего единственную форму дисциплинарного наказания по службе за это – увольнение, команда Дугина ограничилась в прошлом году объявлением проштрафившемуся чиновнику лишь замечания.

Однако, к Новикову затем вновь возникли претензии в нарушении антикоррупционного законодательства. На сей раз его подозревали в том, что он указал в декларации неверные сведения о доходах, полученных от продажи автомобиля. Утверждалось, что проблемы генерала с "автомобильными" доходами вновь не помешали его карьере, поскольку руководство города якобы вновь вынесло ему лишь скромное дисциплинарное взыскание - в форме выговора.

Эта информация, однако, требовала официального подтверждения.

В администрации Барнаула яблочникам сообщили, что запрашиваемые ими сведения о новых нарушениях Новикова и его наказании не могут быть предоставлены потому, что они относятся к персональным данным.

Яблоко в этой ситуации обратилось к недавно назначенному прокурору Алтайского края Александру Рудневу с жалобой на барнаульскую мэрию, отказавшейся дать информацию о коррупционных нарушениях, в которых подозревали чиновника и о реакции на них.

На сей раз прокуратура неожиданно поддержала пытающуюся спасти карьеру экс-силовика управляющую городом команду.

"Ответ прокурора поступил, но не от краевого, а от прокурора города Барнаула Владимира Елизарова, в котором, на наш взгляд, он повторил позицию администрации города, чьи действия партией как раз и обжаловались", - пишет пресс-служба Яблока.

Таким образом, барнаульский прокурор засекретил коррупционное «дело» генерала Новикова, делает вывод алтайское Яблоко.

Это было вдвойне неожиданно после проведенной в последние месяцы прокуратурой в Алтайском крае громкой публичной кампании по лишению мандатов большой группы депутатов городских дум. За зачастую существенно меньшие нарушения при подаче деклараций на депутатов подавали иски в суд, подвергали публичному шельмованию и т.п. Жертвами борцов с коррупцией из прокуратуры здесь, впрочем, становились люди с ограниченным влиянием – максимум, средней руки предприниматели.

А вот попытка Яблока распространить эту кампанию на влиятельного генерала, показала, что в отношении него у надзорного ведомства, видимо, существует иная позиция.

Алтайское Яблоко, впрочем, не теряет оптимизма и продолжает осаду местной прокуратуры, оставляя ее новому руководителя лазейку для достойного отступления.

"Прокурор Алтайского края должен исправить ошибку прокурора Барнаула Владимира Елизарова, подтвердить или опровергнуть информацию о том, что глава администрации Октябрьского р-на г. Барнаула Вячеслав Новиков в нарушении действующего законодательства в декларации указал недостоверные сведения о доходах, полученных от реализации им автомобиля Фольксваген Таурег и ему вынесли дисциплинарное взыскание в виде выговора. Если этот факт имел место, то краевой прокурор должен проверить обоснованность вынесения администрацией города главе администрации Октябрьского района города Барнаула Вячеславу Новикову лишь выговора, а не увольнения в качестве меры ответственности за очередной коррупционный поступок и принять меры прокурорского реагирования в отношении должностных лиц, администрации города Барнаула." - говорит лидер яблочников края Александр Гончаренко.

В противном случае речь может идти об открытом покровительстве силовиков коррупционным нарушениям со стороны влиятельных чиновников, полагают партийцы.

"В этом случае Закон о противодействии коррупции в Российской Федерации, на мой взгляд, на территории Алтайского края по сути станет профанацией, что позволит чиновникам, под прикрытием прокуратуры совершать нечистоплотные поступки при подаче декларации и не позволит сформировать в обществе нетерпимость к коррупционному поведению", резюмирует лидер Яблока.

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