Алтайкрайимущество об Индустриальном: решение принимаем не мы.

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О маневрах, приведших к вызвавшему споры решению правительства Алткрая о передаче холдингу бывшего руководителя Сахалина в аренду (оно ожидается в середине юля) крупнейшего тепличного комплекса Индустриальный, рассказала 10 июля в интервью сайту Алтапресс руководитель управления имуществом края Елена Зинкова. Руководитель ведомства обратила внимание при этом на то, что решение о судьбе одноног из крупнейших активов, находящихся сегодня в собственности региона, принималось далеко не в стенах формально управляющего им Алтайкрайимущества.
Глава ведомства фактически подтвердила появлявшиеся в прессе предположения о том, что решения о судьбе предприятия принимались при активном личном участии губернатора Виктора Томенко. "Еще в феврале на моей пресс-конференции звучал вопрос по «Индустриальному». Буквально за неделю до моего выступления Виктор Петрович Томенко поручил исключить комбинат из прогнозного плана приватизации", - цитирует сайт высказывание главы ведомства.
Указание губернатора было выполнено, однако поиски "инвестора" продолжались (возможно, именно тогда в руководстве крайправительства и возник план сдачи предприятия "в аренду", что позволяло вывести процесс из публичной контроля депутатов краевого Заксобрания). При этом, в качестве угрозы в информационное поле была вброшена и информация о возможности ликвидации Индустриального.
"Я знаю, что инвесторы приезжали и смотрели площадку. Но у меня сегодня нет документа, который бы предписывал готовить предприятие к продаже или к ликвидации. Насколько я знаю, ликвидация рассматривалась только как один из вариантов," – так описала проходивший с февраля по июнь этот процесс руководитель Алтайкрайимущества.
Оценивая нынешнюю ситуацию вокруг предприятия, представитель сайта отметила, что "возможный механизм ликвидации предприятия, передачи имущества в аренду и, вообще, распоряжение судьбой комбината выглядит непрозрачно".
Руководитель Алтайкарйимущества не стала опровергать это мнение, посоветовав обращаться за информацией к тем, кто реально контролирует этот процесс. "Я бы подчеркнула, что решение принимает не наше управление", - отметила Зинкова.← Назад
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