Акция Навального в Барнауле собрала вдвое больше людей, чем в марте.

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Прошедшая 12 июня в Барнауле антикоррупционная уличная акция, организованная сторонниками оппозиционера Алексея Навального собрала примерно вдвое больше участников, чем предыдущая акция 26 марта – от 700 до 800 человек.
Однако, ее состав при этом существенно изменился – если на мартовской акции школьники и студенты составляли не более трети участников, в июне они доминировали, составляя до 90% собравшихся на площади Свободы краевого центра. При этом возраст молодых людей также снизился – если на первом митинге они преимущественно были представлены выпускниками местных учебных заведений, говоривших о занятости, зарплате, перспективах карьеры, ипотеке, то 12 июня на площади превалировали тинейджеры.
Новым для митинга стала и то, что на нем выступили представители потенциальных союзников Навального. Так, от лица регионального объединения Яблока-Парнаса и сторонников Владимира Рыжкова выступил депутат гордумы Барнаула Геннадий Шейда, призвавший к участию в муниципальных выборах в сентябре под флагами алтайских яблочников. Прозвучало также и выступление действующей в Барнауле группы сторонников Вячеслава Мальцева.
В целом трехчасовой митинг-концерт прошел без инцидентов, хотя после его окончания полиция и потребовала с неясными целями от организаторов написать им объяснительные.← Назад
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