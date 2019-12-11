Аэропорт Барнаула переходит в частные руки.

11.12.2019

О решении правительства Алтайского края уступить контрольный пакет акций аэропорта Барнаула частной компании сообщил 11 декабря Интерфакс со ссылкой на заявление главы краевого Минтранса Александра Дементьева. Официальные информационные каналы правительства Алтайского края об этом резонансном решении ничего не сообщают.

Длительное время собственником значительной доли (около 49%) акций управляющим аэропортом Барнаула АО "Авиапредприятие "Алтай" была группа Новапорт Романа Троценко.

О 49-летнем Троценко говорят как о долларовом миллиардере (состояние на 2017 г. оценивалось Форбс в $1,6 млрд). Контролируемые Троценко структуры действуют в разных отраслях экономики. С 2012 г. Троценко – советник главы Роснефти Игоря Сечина.

Одно из направлений его бизнес-активности – аэропортовый бизнес, связанный с управляющим и владеющим группой крупных аэропортов России ООО Новапорт. В частности, под управление Новапорта сейчас находятся аэропорты:

- Новосибирска (Толмачево, 5,8 млн пассажиров в 2018 г., доля собственности -38%, ведутся переговоры о приобретении еще 51%),

- Томска (Богашёво, 0,6 млн пассажиров в 2018 г., доля собственности - 75%),

- Кемерово (0,5 млн пассажиров за 2018 г., доля собственности – 90%).

Рост интереса структур Троценко к увеличению контроля над аэропортом Барнаула (0,5 млн пассажиров в 2018 г.) может быть связан как с логикой построения аэропортовой сети, так и с недавно анонсированными намерениями федеральных властей вложить в его реконструкцию в 2021 г. порядка 3,1 млрд рублей (федералам принадлежит ВПП этого аэропорта). При этом по открытым данным самого Новапорта, его инвестиции в барнаульский аэропорт на текущий и последующие три года до последнего времени планировались в предельно скромной среднегодовой сумме - лишь около 50 млн рублей.

Тема непонятного упорства губернаторов Алтайского края в сохранении формального и непрофильного для правительственных структур контроля над хиреющим с каждым годом аэропортом Барнаула регулярно обсуждалась в местных СМИ. При этом в адрес управлявших Алтайским краем команд регулярно высказывались подозрения в коррупционной заинтересованности в такой позиции.

Неожиданное решение команды нового алтайского губернатора Виктора Томенко передать контроль над аэропортом частному инвестору-олигарху выглядит на этом фоне логичным шагом. Однако, предельная закрытость, при которой принималось это решение, и настойчивое нежелание Томенко воссоздать в регионе любые независимые от "вертикали власти" контрольные структуры, не снимают вопрос о коррупционной заинтересованности сторон в этой сделке и сегодня.

Краевой министр транспорта Дементьев пояснил схему, по которой контроль над аэропортом будет передан фирмам Троценко. В результате допэмиссии акций доля региона в этом АО снизится с контрольного (52%) до блокирующего (25% "плюс" 1 акция) пакета, а доля "Новапорта" возрастет с 48% до 75% "минус" 1 акция. Дементьев уверяет, что согласно некой достигнутой с олигархом предварительной договоренности, власти Алтайского края в выкупе дополнительных акций участвовать не будут. Выпуск допэмиссии планируется осуществить в течение года.

Параллельно инвестор будет готовить проект обновления аэровокзала. Для этого Новапорт готов привлечь кредитные ресурсы и затем приступить к реконструкции аэровокзального комплекса в Барнауле, заявил министр.

"Сейчас первый этап проекта реконструкции оценивается в размере 2,9-3 млрд рублей, второй этап — еще в 1 млрд рублей", — продолжил Дементьев. Первый этап предусматривает строительство нового аэровокзала на внутренних воздушных линиях, второй — реконструкцию действующего здания аэровокзала для перевода его под обслуживание пассажиров на международных направлениях.

Министр, однако, не уточнил, входят ли в названную им сумму ожидаемые 3,1 млрд федеральных средств. В этом случае, реальные инвестиции Новапорта в реконструкцию проблемного аэропортового комплекса в Барнауле могут оказаться хотя и выше ранее заявленных 50 млн рублей в год, но все же совсем не в озвученном масштабном размере (3,9 – 4 млрд рублей).

Правительство Алткрая, однако, в сложившейся щекотливой ситуации все же предусмотрело некий страховочный механизм, позволяющий контролировать выполнению структурами Троценко своих инвестобязательств. Как заявили Интерфаксу в пресс-службе Минтранса региона, для "обеспечения надлежащего исполнения обязательств" по реализации проекта после приобретения ООО "Новапорт Холдинг" дополнительного выпуска акций, последние "будут переданы правительству Алтайского края в залог до момента введения нового аэровокзального комплекса в эксплуатацию".

Вероятно, эта схема будет оформлена системой неких непубличных договоров.

Неожиданно появившееся стратегическое решение пока не встретило каких-либо отзывов со стороны депутатов формально распоряжающегося собственностью края регионального Заксобрания. Хотя само решение едва ли встретит там неприятие, не исключено, однако, что многочисленные оставшиеся за кадром детали крупнейшей сделки, могут вызвать у депутатов повышенный интерес и стать на Алтае предметом живого публичного обсуждения.

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