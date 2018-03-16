Администрация Барнаула организовала 18 марта массовый подвоз избирателей на участки.

16.03.2018

Организованный властями в Барнауле массовый подвоз избирателей на участки во время голосования 18 марта пропагандирует в своих изданиях местная издательская группа – Алтапресс. Деталям операции по подвозу избирателей посвящен специальный материал в очередном агитационном номере издаваемой Алтапрессом газеты Читай!Город. Номер 11 (576) этого издания был выпущен 14 марта значительным тиражом – 90 тысяч экземпляров. Предыдущий, также посвященный прокремлевской пропаганде выборов, агитвыпуск этого издания (от 9 марта) при этом имел тираж 200 тысяч экземпляров.

Агитгазета подписана в качестве руководителя учредителя и издателя гендиректором и основным собственником ИД Алтапресс Юрием Пургиным. В декабре 2017 г. медиа-бизнесмен из Барнаула был привлечен Кремлем в качестве одного из участников процедуры по формальному выдвижению на новый срок Владимира Путина (прошедшей на ВДНХ в Москве). После этого издания Алтапресса были активно включены в кампанию за продление полномочий кремлевского лидера, отрабатывая различные задания ведущих ее политтехнологов.

Выпущенное 14 марта им бесплатно распространяемое издание традиционно наполнено материалами, восхваляющими достижения властей и побуждающими принять участие в голосовании 18 марта. Номер газеты при этом не содержит никаких реквизитов о том, что его материалы имеют отношение к избирательной кампании.

В нем сообщается, что организатором подвоза избирателей на участки является администрация Барнаула в лице комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Для этой цели комитетом мобилизовано 22 автобуса, которые в день выборов будут осуществлять по некой особой схеме бесплатный подвоз избирателей к определенным участкам (с этой целью чиновники оборудуют автобусы специальными знаками с номерами участков). Источники бюджета сомнительной операции властей при этом не оглашаются.

Появление публичного сообщения о такой традиционно скрываемой мере как организованный под контролем властей подвоз избирателей на участки, видимо, является своего рода сбоем в деятельности "подпольного избиркома", действующего в Алтайском крае под контролем высших региональных чиновников параллельного официальному. Такого мнения придерживается в прошлом возглавлявшие региональную Общественную палату (в период ее выборности общественниками) Константин Емешин. "Видимо журналисты не опытные и думали отрапортовать, что явку городские власти обеспечат. Но по наивности журналисты просто не знают как это традиционно организуется в Барнауле", - иронизирует он.

Стоит отметить, что губернатор Алтайского края Александр Карлин подробнейшим образом перечисляя в опубликованном 16 марта заявлении все формы участия властей в выборах весьма показательно не решился упомянуть эту сомнительную инициативу своих эмиссаров "на местах".

Пропагандируемая Алтапрессом инициатива властей по подвозу избирателей вполне ожидаемо не вызвала интереса и у регионального избиркома.

Аналогичную позицию вновь заняло и заняло и местное представительство заявляющего о контроле над выборами как своей основной цели движения Голос, в текущей выборной кампании на Алтае ведущее себя предельно неактивно и закрыто. В данном случае, однако, эта позиция могла быть обусловлена еще и тем, что действующая в Алтайском крае ячейка известной общественной сети могла быть включена в круг коррупционных схем прокремлевского издателя из Барнаула, являясь одним из их второстепенных бенефициаров.

Константин Емешин в своем блоге также поделился тем, как обычно работает в Барнауле такая схема принудительного голосования как "подвоз".

"Отработаны четкие схемы... в частном секторе ТОС, старшие по улицам делают обходы и отмечают, что придет на выборы и проголосует "Как нужно", и всегда поясняют, что голосование " Как нужно" очень важно нашему дотационному нищему Алтайскому краю. Эти составленные списки берутся на контроль и далее те же старшие по улицам должны помочь этим избирателям подойти к выборному автобусу. Естественно журналисты расписание автобусов не печатают, а лишь ссылаются, что его можно найти в интернете. Но старшие по улицам получают это расписание. Это расписание получают и актив трех ветеранских организаций, которые по счастливой случайности в Алтайском крае получают персональные выплаты социальной поддержки. На 17-18 часов проводится сверка — кто был или не был на участке и тогда срочно их дособирают газельками..", - поясняет он механику сомнительной спецоперации.

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