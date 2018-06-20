95% жителей Барнаула против намерения властей повысить пенсионный возраст.

20.06.2018

Такие данные показал опрос, проведенный порталом по поиску работы Зарплата.ру среди 1050 барнаульцев. Большинство опрошенных - 95% - отметили, что не поддерживают намерение правительства РФ повысить пенсионный возраст в стране. Возможно, это связано с тем, что почти такое число жителей крупнейшего алтайского города не доверяет обещаниям властей в пенсионной сфере. Так, 87% опрошенных уверены, что будут получать маленькую пенсию, несмотря на «белую» заработную плату. При этом 39% горожан просто не надеются дожить до нового пенсионного возраста после его повышения.

Данные опроса свидетельствуют, что уровень неприятия предложения о повышении пенсионного возраста в Барнауле может оказаться даже выше фиксируемого социологами как средний по России (92%).

Ранее появились данные о том, что Кремль рассматривает Алтайский край как пилотный регион по проведению там кампании экспресс-пропаганды пенсионной реформы. Так, позиционирующий себя как кремлевский инсайдер канал Незыгарь накануне сообщил о том, что эта тема была рекомендована Кремлем в качестве основной врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко при проведении им кампании перед выборами в сентябре.

19 июня г-н Томенко в ходе поездки в Рубцовск для участия там в единороссовском предвыборном форуме действительно сделал публичное высказывание в защиту предложения о повышении пенсионного возраста, в основном упирая на то, что это позволит на несколько сот рублей увеличить объем выплат уже имеющимся пенсионерам (в будущем году). Впрочем, энтузиазма в агитации за предложение, явно встреченное негативным консенсусом населения, врио губернатора не проявил и, видимо, даже предпринял меры для того, чтобы его слова стали известны как можно меньшему числу людей.

Так, на подробнейшим образом описывавшем передвижения чиновника в Рубцовске официальном сайте Алтайского края, это заявление главы региона публиковать не стали вообще.

На фото губернаторской пресс-службы: окруженный многочисленными представителями губернаторского медиа-пула г-н Томенко рассказывает группе сотрудников Рубцовского завода запчастей о благих последствиях повышения пенсионного возраста.

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