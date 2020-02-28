70% имеющих кредиты барнаульцев отдают на их погашение более трети доходов.

28.02.2020

О предельных показателях закредитованности населения свидетельствуют распространенные 28 февраля результаты опроса, проведенного сайтом Зарплата.ру в Барнауле. В административном центре Алтайского края портал по поиску работы и персонала, позиционирующий себя как ведущий рекрутинговый сайт в Сибири и на Урале, опросил 575 барнаульцев, имеющих кредиты.

В итоге выяснилось, что 44% опрошенных тратят на их погашение больше половины своих доходов. 26% отдают банкам от трети до половины доходов.

16% направляют на погашение кредитов до трети доходов. И лишь у 14% жителей Барнаула на погашение кредитных задолженностей уходит не больше 10% зарплаты.

Исследование проводилось только среди респондентов, у которых есть кредиты.

Вполне ожидаемым оказалось то, что почти две трети имеющих кредиты барнаульцев заявили о том, что в этой ситуации они испытывают экстремальные финансовые трудности.

"64% барнаульцев рассказали, что после уплаты кредитов им с трудом хватает денег на нормальную жизнь. У 19% деньги остаются только на самое необходимое. И только 17% заявили, что средств им спокойно хватает на все", - говорится в итоговом заявлении авторов исследования.

Однако, они также отмечают, что люди со значительной задолженностью по кредитам боле склонны к конформизму и готовы мириться с существенными проблемами в своей жизни.

Так, "39% барнаульцев с кредитами отметили, что из-за наличия обязанностей перед банком они не готовы поменять работу, даже если на старой им станет некомфортно".

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