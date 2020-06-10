571-580: Алтайский госуниверситет улучшил позиции в рейтинге тысячи лучших вузов планеты.

10.06.2020

Алтайский государственный университет улучшил свои позиции во Всемирном рейтинге тысячи лучших университетов планеты QS World University Rankings, подготовленном компанией Quacquarelli Symonds (QS). Согласно опубликованным материалам последнего рейтинга, АлтГУ занял там 571-580 место. В прошлом рейтинге QS он занимал 601-650 место.

По итогам последнего рейтинга соседнюю с АлтГУ позицию, занял, например, такой известный вуз как крупнейший греческий Университет Аристотеля (Фессалоники), а также вузы Финляндии, Китая, Гонконга, Японии, Австралии, Коста-Рики, Мексики и США.

Всего в последний рейтинг тысячи лучших мировых университетов было включено 28 российских вузов. Традиционно лидируют среди них МГУ (84 место), СПБГУ (225 место), Новосибирский (228 место) и Томский (250 место) госуниверситеты.

При составлении рейтинга его авторы использовали 6 индикаторов: академическую репутацию, репутацию среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение студентов и преподавателей, а также долю международных сотрудников и иностранных студентов.

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