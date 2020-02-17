2020 год в промышленности Алтайского края начался с отчетливого спада.

17.02.2020

Данные об индексе промышленного производства в Алтайском крае за январь 2020 года свидетельствуют о том, что отдельные тревожные тенденции здесь, вероятно, слились и ввергли отрасль в состояние системного спада.

2019 год алтайская промышленность завершила с минимальными и затухающими темпами роста (+1,2%). Эта цифра оказалась существенно ниже общероссийской (+2.4%). При этом многолетний драйвер развития алтайской индустрии – дающий почти половину промпроизводства выпуск продуктов питания – уже по итогам прошлого года находился в состоянии устойчивого спада (-1,1%). Длительный ряд лет демонстрировавший стабильный рост в 6-8% в год, сектор завершил прошлый год с большими потерями, преимущественно в сфере выпуска дорогих качественных продуктов питания (по отдельным продуктам - до 25%).

Эксперты связывают это с многолетним (идущем практически непрерывно - с августа 2013 г.) кризисом, в финале которого медленное и стабильное падение доходов населения сменилось на Алтае обвальными процессами. Так, в 2018 г. реальные располагаемые доходы населения края упали на 4,1%. Данные за 2019 г. Росстатом сведены, однако, они засекречены. По экспертным оценкам, падение реальных располагаемых доходов населения в прошлом году могло составить здесь еще порядка 2,5%.

В итоге производство продуктов питания на Алтае в январе 2020 г. ускорило свое падение – их выпущено уже на 2,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Свою лепту в падение ИПП внесли в первом месяце 2020 г. и высокотехнологичные отрасли и промышленная инфраструктура. В итоге, по данным Росстата, индекс промпроизводства в Алткрае в январе 2020 г. глубоко ушел в "красную" зону, составив лишь 95,6%.

Как и ожидалось, правительство Алтайского края никак не комментирует опубликованные ведомством государственной статистики тревожные цифры одного из важнейших экономических индикаторов.

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